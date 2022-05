Vente ASSE : Après Blitzer, un nouveau candidat en pole position

Publié par ALEXIS le 24 mai 2022 à 16:15

Vente de l’ ASSE : En plus du milliardaire américain David Blitzer, un homme d’affaires canadien serait candidat au rachat de l’AS Saint-Étienne.

Vente de l’ ASSE : Que devient l'offre de David Blitzer ?

Dans l’attente de la fin de saison palpitante de l’ ASSE, le dossier de la vente du club ligérien s’anime. Il a quelques jours, l’intérêt de l’Américain David Blitzer a été révélé par The Independent. Le propriétaire de plusieurs clubs, dont Crystal Palace en Premier League anglaise, est candidat au rachat de l’AS Saint-Étienne comme l’a confirmé L’Équipe. Le milliardaire américain, via sa société Bolt Football Holding, aurait transmis deux offres à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux prioritaires des Verts. L’une si l’ ASSE est maintenue en Ligue 1 et l’autre si elle est reléguée en Ligue 2. Interrogé récemment par Le Progrès sur l'intérêt de David Blitzer, Bernard Caïazzo n'a pas confirmé les deux prétendues propositions.

Le Canadien John Chayka en pole position pour racheter l' ASSE

Cinq jours après la révélation de l’intérêt de David Blitzer, celui d’un autre milliardaire est évoqué. Selon Foot Mercato, il s’agit d’un projet présenté par le Canadien John Chayka (32 ans), patron de la société d’investissement JKC Capital. « Le businessman canadien John Chayka est très intéressé à l'idée de racheter le 18e de Ligue 1, mais de lui laisser son identité intacte. Au point d'avoir formulé une offre », a informé le média spécialisé. Contrairement à David Blitzer, propriétaire de ADO Den Haag, Augsburg, Real Salt Lake, 76er Philadelphia, Yankees et évidemment Crystal Palace, Chayka « ne souhaite racheter qu'un seul club », selon la précision de Foot Mercato.

D’après la source, le projet du jeune homme d’affaires est même en pole position pour acquérir l’ ASSE, car Bernard Caiazzo et Roland Romeyer sont « refroidis » par le côté « multiclub » de David Blitzer. À noter que John Chayka est un ancien joueur de hockey et ex-directeur général du club des Coyotes de l’Arizona.