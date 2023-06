Geoffrey Dernis, ancien joueur de l'ASSE, a évoqué la question de la vente des Verts. Il estime que c’est un impératif si le club veut avancer.

La vente de l’ASSE toujours au point mort

Le dossier de la vente de l’ASSE est un vieux serpent de mer. Mis sur le marché depuis 2018, le club ligérien est toujours la propriété du duo Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. En 2022, l’un des nombreux candidats au rachat de l’AS Saint-Etienne, le milliardaire américain, David Blitzer, était passé près d’une accord avec les deux dirigeants. Mais la relégation des Verts en Ligue 2 avait finalement poussé les deux actionnaires à mettre le dossier de la vente en stand-by. Les investisseurs intéressés avaient en effet revu leurs propositions considérablement à la baisse en raison de la descente en deuxième division.

En avril dernier, Roland Romeyer a fait savoir que l’ASSE est toujours sur le marché. Dans un entretien sur France Bleu Saint-Etienne Loire, il avait assuré que les négociations allaient reprendre avec de potentiels repreneurs, une fois le maintien assuré. « La vente est toujours d'actualité. Mais compte tenu de l'état dans lequel était le club, on a dit : "on attend que ça aille mieux". On passera à cette phase-là, une fois le championnat fini. »Et c’est chose faite, l’équipe de Laurent Batlles reste en Ligue 2. Cependant, il n’y a toujours pas de nouveau repreneur officiel. Mais ce n’est un secret pour personne, la priorité de la direction stéphanoise reste le mercato estival.

Mercato ASSE : Geoffrey Dernis, « il faut de la nouveauté à Saint-Etienne »

Geoffrey Dernis estime que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo devaient plutôt se concentrer sur la vente du club, car selon lui, c’est la voie pour revoir l’ASSE au somment dans l’élite et ainsi redevenir un grand du championnat. « Je suis persuadé depuis longtemps qu'il faut de la nouveauté. Surtout que quand on voit la popularité et la ferveur de ce club, il y a un truc énorme à faire. Je prie pour que quelqu'un de bien arrive et voit tout ce que Saint-Étienne peut donner », a-t-il déclaré, dans un entretien à Peuple-Vert.

« Le problème de cette présidence à deux têtes, c'est que chacun veut mettre ses idées et son entraîneur. Je voyais déjà comment les choses se passaient à l'intérieur quand j'étais au club. Je crois sincèrement que tant que les choses ne changeront pas, Saint-Étienne aura du mal à avancer », a prévenu l’ancien ailier de Saint-Etienne (2006-2009).