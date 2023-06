L'ASSE pourrait enfin être vendue en 2024 selon Luc Dayan, qui avait déjà sauvé le club en appelant Bernard Caïazzo lors de la saison 2003-2004.

C'est un sujet tabou à l'ASSE. La vente du club est pourtant très discutée chez les supporters, déçus de voir leur équipe régresser au fil des années. Les deux propriétaires actuels, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, leur ont pourtant donné de l'espoir lors de la descente en Ligue 2. Dans un communiqué, ils avaient évoqué la préparation de leur succession en cas de belle offre.

Malheureusement, aucun repreneur n'a été trouvé. L'été dernier, David Blitzer était pourtant pressenti pour reprendre le flambeau. L'homme d'affaires américain, également propriétaire de Crystal Palace (Premier League), était tombé d'accord avec les dirigeants stéphanois selon plusieurs médias. Mais le dossier aurait capoté en raison d'une absence de réponse de la part de Romeyer et Caiazzo. Le clan Blitzer se serait donc retiré en conséquence, lassé de voir que la vente n'avance pas.

L'appel d'offres 2024-2028, la meilleure solution pour vendre l'ASSE ?

Après l'échec Blitzer, qui sera accompagné par quelques autres, la vente de l'ASSE est donc redevenue un sujet tabou. À l'heure actuelle, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont toujours les propriétaires de l'actuel huitième de Ligue 2. Pour Luc Dayan, expert dans le domaine qui a déjà sauvé le club en 2004, ce n'est pas une surprise : « C'est très compliqué de vendre lorsqu'un club descend, oui. En termes de budgets, de masse salariale, de droits TV, tout est à revoir à la baisse avec des charges élevées car le club est configuré Ligue 1. Voilà pourquoi, je pense que le communiqué de Caïazzo et Romeyer publié juste après la descente était probablement un leurre » a-t-il confié dans un entretien pour But Football Club.

Pour autant, il estime que tout espoir n'est pas perdu pour une vente dans les prochaines années. D'ailleurs, cela pourrait arriver dès 2024 lors d'un appel d'offres. « Si jamais je conseillais un potentiel repreneur de l'ASSE, je lui dirais d’attendre le résultat de l'appel d'offres des droits télé couvrant la période 2024-2028. Il sera lancé à l'automne prochain, avec de grosses sommes potentielles, qui diffèrent en fonction que vous soyez en Ligue 1 ou en Ligue 2, bien entendu » a-t-il poursuivi. Saint-Étienne pourrait donc gagner sur tous les plans en décrochant la montée en Ligue 1 en 2024.