OL Mercato : Une recrue de l’Olympique Lyonnais vers la MLS

Publié par ALEXIS le 24 mai 2022 à 20:15

OL Mercato : En fin de contrat en 2023, Jérôme Boateng aurait une envie de départ. L’Olympique Lyonnais aussi ne serait pas contre une séparation.

OL Mercato : Jérôme Boateng serait prêt à quitter Lyon

Les spéculations sur l’avenir de Jérôme Boateng à l’ OL prennent de l'ampleur, à quelques jours de l’ouverture du mercato estival. Ayant raté sa première saison à l’Olympique Lyonnais, le défenseur de 33 ans a admis récemment qu’il a fait une mauvaise saison et a promis de faire une meilleure lors de l'exercice 2022-2023. Il s’est ainsi projeté vers sa deuxième et dernière saison. « On se réunira certainement en été, on échangera et on verra comment cela va se passer. J’ai d'abord un contrat à Lyon et je pars pour les vacances d'été. Ensuite, je reviendrai au début de l'entraînement », avait-il confié, en conférence de pesse.

Malgré cette déclaration, Sky Sports croit savoir que l’International allemand est enclin à quitter l’ OL cet été. Foot Mercato va plus loin et fait savoir que la direction du club rhodanien « a également ouvert la porte pour le laisser partir cet été ». « L’Olympique Lyonnais veut se débarrasser de Jérôme Boateng », glisse le média spécialisé en mercato.

Le défenseur de l'Olympique Lyonnais vers la MLS ?

Jérôme Boateng a certes été un flop sous le maillot des Gones, mais ses services intéressent plusieurs clubs, en raison de son expérience du haut niveau. Rappelons qu’il a joué à Manchester City (2010-2011) et a passé 10 saisons consécutives au Bayern Munich (2011-2021). Pour les pistes, l’arrière central de l’ OL en a une en priorité : la Major League Soccer (MLS) aux États-Unis. « C'est un rêve qui n'a pas disparu. Ce serait une belle aventure de terminer là-bas », a-t-il confié récemment. L'Allemand a pris part à 27 matchs avec Lyon, toutes compétitions confondues cette saison.