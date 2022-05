OL Mercato : Une annonce pour un flop de l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 23 mai 2022 à 21:15

OL Mercato : Flop à l’Olympique Lyonnais cette saison, Jérôme Boateng n’est pas certain de rester à Lyon. Peter Bosz a laissé planer le doute sur son avenir.

OL Mercato : Jérôme Boateng parmi les départs évoqués par Aulas ?

Recruté par l’ OL librement l’été dernier, à l’issue de son contrat au Bayern Munich, Jérôme Boateng n’a pas satisfait les attentes des dirigeants et du staff technique du club rhodanien. À cause de ses largesses défensives, Peter Bosz n’a pas hésité à se passer de lui sur une dizaine de matchs, surtout dans la deuxième moitié de la saison, en repositionnant Thiago Mendes (milieu défensif) en défense centrale. L’international allemand est en tous cas parmi les flops de l’Olympique Lyonnais (8e) cette saison. En grande difficulté lors de sa première saison à Lyon, l’arrière de 33 ans pourrait être poussé vers la porte de sortie cet été. Surtout que Jean-Michel Aulas (73 ans) a annoncé « un certain nombre de départs et d'arrivées », et aussi « une prise de risque assez significative » pour renforcer son équipe pendant le mercato estival.

Peter Bosz laisse planer le doute sur le défenseur allemand

Interrogé sur le futur de Jérôme Boateng à l’ OL, Peter Bosz n’a ni confirmé ni infirmé » sa présence à Lyon la saison prochaine. Il a été évasif sur l’avenir de ce dernier. « On a pris Jérôme Boateng, on avait Jason Denayer, deux joueurs expérimentés dans l’axe. C’était pour trouver la régularité », a-t-il confié au quotidien Le Progrès, tout en admettant que le défenseur allemand a eu un souci d’adaptation. Pour finir, l’entraîneur des Gones a lâché : « s’il fait une bonne préparation, il pourrait faire une deuxième saison ». Quant à Jérôme Boateng, il a admis dans une interview avec Sky Allemagne que la saison 2021-2022 « n'est pas satisfaisante ni pour lui ni pour le club ».