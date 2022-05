OM Mercato : Marseille arrache un accord retentissant au RC Lens

Publié par Timothée Jean le 24 mai 2022 à 21:45

OM Mercato : Marseille est proche d’accueillir un nouveau milieu de terrain. Le club phocéen aurait conclu un accord avec une sensation du RC Lens.

OM Mercato : Séko Fofana d’accord pour rejoindre Marseille ?

Les planètes semblent s'aligner pour l’Olympique de Marseille en ce moment. Après sa qualification directe pour la prochaine Ligue des champions, l’ OM pourrait également boucler la venue d’un nouveau milieu de terrain dans ses rangs. Selon les informations relayées par Le But, les dirigeants marseillais auraient en effet conclu un accord de principal avec Séko Fofana pour un transfert qui pourrait se conclure dans les jours à avenir.

L’international ivoirien sort d’une excellente saison au RC Lens, avec 10 buts inscrits et 2 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues. Sa combativité, sa constance au plus haut niveau et son profil polyvalent ne laissent pas insensible l’ OM, qui le suit depuis de longues dates. Le club phocéen est donc revenu à la charge pour Séko Fofana et touche en fin au but pour son transfert. Selon le média sportif, l’Ivoirien aurait répondu favorablement au projet marseillais. Si cette information se confirme, l’ OM devra à présent trouver un terrain d’entente avec le RC Lens afin de finaliser la transaction. Cette mission s'annonce très compliquée.

Le RC Lens réclame un gros chèque pour Séko Fofana

La direction du RC Lens ne ferme pas forcément la porte à départ de Séko Fofana. Elle réclamerait en revanche un gros chèque pour son éventuel transfert. Un montant de 20 millions d'euros minimum est évoqué dans la presse locale. Une somme que l’ OM ne peut actuellement dépenser, surtout que les Phocéens doivent gérer en parallèle d'autres dossiers onéreux. Mais en cas de ventes de quelques joueurs, l' OM pourrait avoir les moyens nécessaires pour financer un tel recrutement.

D’autres prétendants, tels que le PSG, Lyon, Tottenham ou encore Newcastle, seraient aussi sur les traces du milieu lensois. Cette forte concurrence risque de faire grimper les enchères. Les dirigeants marseillais devront alors faire vite pour boucler le dossier Séko Fofana.