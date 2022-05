OL Mercato : Officiel, un historique gardien de but de retour

Publié par ALEXIS le 24 mai 2022 à 22:15

OL Mercato : Comme pressenti, Rémy Riou a fait son retour à l’Olympique Lyonnais, en provenance du SM Caen. Il a signé un contrat de deux ans.

OL Mercato : Rémy Riou de retour pour 2 saisons

Formé à l’ OL et parti du club en 2007, sans avoir joué un seul match avec l’équipe professionnelle, Rémy Riou est revenu à Lyon, comme annoncé. Sa signature a été rendue publique dans un communiqué officiel du club rhodanien, ce mardi. « L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du gardien de but Rémy Riou pour 2 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024 ». Le portier de 34 ans débarque du Stade Malherbe de Caen, en Ligue 2 où il a pris part à 33 matchs cette saison. Il revient à Lyon, 15 ans après son départ, avec une grande expérience acquise à l’AJ Auxerre (2007-2011) à Toulouse FC (2011-2012) au FC Nantes (2012-2017), à Alanyaspor en Turquie (2017-2018) au RSC Charleroi en Belgique (2018-2019) et naturellement au SM Caen (2019-2022).

Le nouveau portier des Lyonnais dans un rôle d'encadreur

L’ OL a précisé le rôle que va jouer Rémy Riou au sein de l’équipe de Peter Bosz la saison prochaine. Il « intégrera le groupe de gardiens de but dirigés par Rémy Vercoutre et encadrera notamment les futurs espoirs de l’Académy », selon la direction lyonnaise. Le natif de Lyon sera le 3e gardien de but des Gones, dans la hiérarchie, après Anthony Lopes (31 ans) et sa doublure Julian Pollersbeck (27 ans). Il est cependant possible que ce dernier quitte l’ OL pour un club où il aurait plus de temps de jeu. Notons par ailleurs que Kayne Bonnevie (20 ans) a prolongé son contrat jusqu’en juin 2024, le 11 mai dernier, mais il devrait être prêté cet été.