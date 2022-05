OM Mercato : Longoria prêt à doubler l'OL pour un espoir français

Publié par Thomas G. le 25 mai 2022 à 17:00

OM Mercato : Boubacar Kamara parti à Aston Villa, les Phocéens auraient coché le nom de son successeur qui est également sur les tablettes de l'OL.

OM Mercato : Le successeur de Kamara déniché au SM Caen

L’enfant du club est parti ! Après 17 années de bons et loyaux services, Boubacar Kamara s’est engagé libre avec Aston Villa. Le départ du néo-international français est un échec pour Pablo Longoria qui entend bien se racheter dans les prochaines semaines. Habitué des coups de génie le président marseillais aurait coché le nom de l'un des plus grands talents du football français pour remplacer Boubacar Kamara.

Selon RMC Sport, l' OM s'intéresse au milieu du Stade Malherbe de Caen, Johann Lepenant. L'international U20 français a fait une saison remarquée en Ligue 2 avec 35 titularisations. Le Caennais est également sur les tablettes de l’AS Monaco et de l’Olympique Lyonnais. Un accord avec Lyon avait même été évoqué, mais le dossier est loin d’être clos malgré l’avance des Gones.

Le prix de Johann Lepenant a été fixé à 10 millions d’euros par le Stade Malherbe de Caen. Une somme qui n'est pas un problèmatique pour les Phocéens qui pourraient passer à l’action dans les prochains jours.

OM Mercato : La Ligue des Champions comme argument

Après une fin de saison en dents de scie, l' OM a finalement récupéré sa place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain. Ce classement lui assure un ticket pour la prochaine phase de poules de la Ligue des Champions. De plus, les Phocéens ont un argument en plus pour convaincre Johann Lepenant par rapport à Lyon et Monaco.

La multiplication des matchs la saison prochaine pourrait offrir un temps de jeu conséquent à Johann Lepenant en rejoignant Marseille. Le milieu de 19 ans est un joueur agile, de petit gabarit ,capable de casser des lignes balle au pied grâce à sa qualité de passe. Sa venue serait une aubaine pour l'Olympique de Marseille qui n’a pas de joueur de ce profil contrairement à l'OL et l'AS Monaco.