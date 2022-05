OM Mercato : Kamara, les raisons de son transfert raté à l’Atlético

Publié par Timothée Jean le 24 mai 2022 à 11:42

OM Mercato : Nouvelle recrue d’Aston Villa, Boubacar Kamara est passé tout près d’un gros transfert. Le Minot était proche de rallier l’Atlético Madrid.

OM Mercato : Boubacar Kamara, son attitude a refroidi l’Atlético

C’est un dossier qui a longtemps tenu en haleine bon nombre de supporters de l’Olympique de Marseille. Boubacar Kamara, en fin de contrat en juin prochain avec l’ OM, était sollicité par plusieurs clubs étrangers, dont l’Atlético Madrid. Le club madrilène avait jeté son dévolu sur le jeune milieu de terrain marseillais. Des discussions concrètes ont même eu lieu entre les deux parties. Selon les informations de Daniel Riolo, le directeur sportif de l’Atlético Madrid avait même effectué le déplacement à Marseille en vue d’arracher la signature de Boubacar Kamara. Seulement, l’attitude du jeune joueur aurait rapidement déçu les dirigeants espagnols.

Le chroniqueur sportif explique en effet que Boubacar Kamara aurait reçu le dirigeant du club madrilène chez lui. Le joueur de 22 ans l'aurait accueilli en short, pieds nus, avec ses amis. Un tel comportement aurait alors rapidement refroidi les Colchoneros. « On n’accueille pas un directeur sportif chez soi sans égards, sans rien. Il y avait trois potes, il était pieds nus, en short, et le directeur sportif s’est dit : "jamais on ne recrutera un mec pareil" », a rapporté Daniel Riolo lundi soir dans l’After Foot, sur RMC.

Boubacar Kamara file en Angleterre

Libre de tout contrat cet été, Boubacar Kamara a finalement décidé de poursuivre sa progression en Premier League. Le milieu de terrain polyvalent vient de s'engager en faveur d’Aston Villa, qui a déjà officialisé son arrivée via ses différents réseaux sociaux. Le néo-international tricolore s’en va alors que l’Olympique de Marseille s’est récemment qualifié pour la prochaine Ligue des Champions en terminant 2e du championnat de Ligue 1. Son départ laisse un grand vide à l’OM qu’il faudra rapidement combler.