LOSC Mercato : 71 M€, un gros transfert au centre d’une enquête

25 mai 2022

LOSC Mercato : Deux ans après la vente de Victor Osimhen au SSC Naples, le transfert de l’avant-centre continue de faire des vagues à Lille.

LOSC Mercato : Lille collabore à l'enquête sur le transfert d'Osimhen

Le LOSC a réussi un gros coup en septembre 2020, lors du transfert de Victor Osimhen. Gérard Lopez, alors président du club nordiste, avait transféré l’attaquant nigérian à un montant estimé à 71,3 M€ bruts. Mais depuis le départ du buteur de 23 ans en Italie, Lille OSC se plaint des contours de la transaction et pointe du doigt l’ancienne direction du club nordiste. Mardi, le LOSC a confirmé une perquisition au domaine de Luchin (centre d'entraînement du club) à la suite d’un dépôt de plainte du club.

« À la suite de l’audit interne réalisé en début d’année 2021 par les nouveaux dirigeants du Club, le LOSC avait déposé une plainte contre X en octobre 2021, considérant être victime d’un certain nombre de contrats signés par l’ancienne direction. À la suite de cette plainte, une perquisition s’est déroulé ce jour au Domaine de Luchin. Le LOSC collabore naturellement à la procédure et ses dirigeants se tiennent évidemment à l’entière disposition de la police et de la justice dans le cadre de cette enquête », ont communiqué les Lillois.

Le Parquet de Lille confirme une enquête pour abus de biens sociaux

Ce mercredi, L’Équipe apprend que le Parquet de Lille a confirmé le dépôt de plainte du LOSC contre X en octobre 2021 pour une « possible survalorisation de l'avant-centre nigérian Victor Osimhen » lors son transfert au Napoli, « avec des conséquences financières défavorables pour le club lillois ». En effet, des commissaires aux comptes des Dogues avaient fait un signalement à Mme la Procureure de la République, en avril 2021 sur les chiffres concernant le transfert de son ancien buteur, d'après le média.

À en croire les confidences du Parquet de Lille au quotidien sportif, « les investigations vont se poursuivre avec l'étude des documents recueillis lors de la perquisition effectuée mardi dans les locaux du club à Camphin-en-Pévèle (Nord), dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte du chef d'abus de biens sociaux, après un premier temps de vérification ».