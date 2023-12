Cible de longue date du PSG, Victor Osimhen a fini par prolonger à Naples. Son agent a tenu à passer un message fort à Nasser Al-Khelaïfi.

Mercato PSG : L'agent de Victor Osimhen botte en touche pour un départ futur

C' était la grande attraction du dernier mercato estival du Paris Saint-Germain. Victor Osimhen aurait pu rejoindre le club français après une belle saison couronnée d'un titre de champion d'Italie auquel il a grandement contribué à Naples. Mais l'intérêt et la puissance financière du PSG n'ont pas suffi pour faire plier un certain Aurelio De Laurentiis. Le président de Naples a opposé un refus catégorique à un départ de son joyau. Nasser Al-Khelaifi a fini par se rabattre sur Randal Kolo Muani tandis que Osimhen vient de sceller son avenir chez les Partenopei pour les deux prochaines années. L'annonce de la prolongation de l'attaquant ivoirien a été faite le 23 décembre, tel un cadeau de Noël.

Toujours dans le viseur du PSG, des rumeurs évoquent une certaine clause contenue dans le nouveau contrat de Osimhen, qui pourrait bien faciliter les choses à Luis Campos l'été prochain. Mais à en croire son agent, le joueur de 24 ans s'inscrirait dans la durée avec le club italien. Dans une interview au Corriere dello Sport, il assure que son protégé « est heureux à Naples et veut aller le plus haut possible ». Roberto Calenda indique que le renouvellement de Osimhen à Naples « est très important dans l'histoire du football italien ». Ce qui démontre, selon lui, que les rumeurs autour de son avenir étaient fausses. Alors que certaines ont fait savoir que le Nigérian repoussait les offres de Naples pour signer ailleurs, son agent rejette tout en bloc et assure qu'ils visaient « le renouvellement depuis l'été ».

Des offres monstrueuses sont arrivées pour Osimhen

Courtisé depuis l'été dernier, Victor Osimhen a reçu plusieurs offres de plusieurs grands clubs en Europe. « Beaucoup d'offres sont arrivées, même monstrueuses », révèle Roberto Calenda. Si De Laurentiis a bien voulu conserver l'international nigérian dans son équipe, cela n'a jamais reçu d'opposition puisque les deux parties ont travaillé ensemble uniquement pour la prolongation du contrat du joueur. Il en sera ainsi l'été prochain, promet celui qui gère les intérêts du Super Eagle. De quoi refroidir les prétendants de Victor Osimhen.