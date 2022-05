OM Mercato : Isaak Touré en route pour son prochain club ?

Publié par Timothée Jean le 26 mai 2022 à 12:06

OM Mercato : annoncé comme le potentiel successeur de William Saliba à Marseille, Isaak Touré se dirige vers une autre destination.

OM Mercato : Isaak Touré arrive en Angleterre

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille peut sereinement se concentrer sur mercato estival. Le club phocéen souhaite en effet renforcer son effectif et la défense centrale fait notamment office de priorité en raison du futur départ de William Saliba. Prêté sans option d’achat, le néo-international devrait logiquement retourner à Arsenal. Pour l’OM, il est essentiel de trouver son éventuel successeur. Plusieurs pistes défensives sont déjà explorées par les dirigeants marseillais, à commencer par Isaak Touré.

Véritable sensation du côté de Havre AC, en Ligue 2, le jeune défenseur de 19 ans est déjà en contact avec les dirigeants marseillais depuis plusieurs semaines. Selon L’Équipe, les négociations entre les différentes parties seraient même à un stade très avancé. Mais jusqu'ici, aucun accord n’a encore été conclu pour son transfert, d’autant plus qu’Isaak Touré ne manque pas de sollicitations.

En France, l’Olympique Lyonnais serait également ses traces, tandis que le RC Strasbourg et Stade de Reims suivent avec une attention particulière l’évolution de dossier. Mais Isaak Touré pourrait finalement rejoindre un club de Premier League cet été. Plusieurs indices confirment cette tendance. Sur son compte Instagram, le roc défensif (2m04) a posté un message assez évocateur, il est actuellement en Angleterre où la possibilité d’une rencontre avec les dirigeants de Newcastle n’est pas à exclure.

OM Mercato : Newcastle prépare un gros chèque pour Isaak Touré

En effet, les Magpies envisagent sérieusement de recruter Isaak Touré le plus rapidement possible. Et pour tuer toute concurrence dans ce dossier, Newcastle, selon les informations de Footmercato, serait prêt à formuler une offre de 9 millions d'euros pour l'enrôler. Une offre qui devrait tout chambouler dans ce dossier. Proche de l’ OM, le jeune joueur semble désormais se rapprocher des Magpies. Le jeune crack du HAC devrait trancher pour son futur club d'ici le 18 juin prochain, date à laquelle débute l'Euro U19 auquel il participera avec les Bleuets.