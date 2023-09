Au cœur des rumeurs en cette fin de mercato à l'OM, un milieu central aurait un nouveau courtisan, qui n'est autre que le RC Lens.

Mercato OM : Le RC Lens veut passer à l'action pour Azzedine Ounahi

Ces derniers jours, les rumeurs vont bon train pour Azzedine Ounahi. À l'heure où l'on écrit ces lignes, on ne sait pas encore de quoi sera fait l'avenir de l'international marocain, alors que les sources se contredisent sans cesse. Une chose est sûre, le joueur manque de temps de jeu à son poste sous Marcelino, ce qui pourrait faire naître en lui des envies de départ, surtout que de beaux projets s'ouvrent à lui ces derniers temps.

Récemment, la Premier League semblait désignée pour accueillir le jeune milieu de terrain, puisque Burnley et Brentford étaient intéressés. Deux destinations jugées pertinentes par le joueur et son entourage. En plus des deux clubs anglais, Mohamed Toubache-Ter affirme que le RC Lens serait à l'affût pour le joueur et se tient prêt à passer à l'action dans les derniers instants du mercato.

Azzedine Ounahi pourrait rester à Marseille

Malgré cet intérêt du RC Lens pour Azzedine Ounahi, rien n'est joué autour de l'avenir de l'international marocain (18 sélections, 2 buts), très apprécié par le public marseillais. Alors que l'OM s'apprête déjà à perdre Isaak Touré dans les prochaines heures, le milieu de terrain pourrait, quant à lui, être conservé par le club phocéen, comme l'annonce La Minute OM, qui assure que le joueur sera bien marseillais cette saison.

Le flou règne encore autour de l'avenir d'Azzedine Ounahi, mais cet intérêt du RC Lens, qualifié en Ligue des Champions, pourrait bien faire réfléchir le Marocain en cette fin de mercato. Rappelons également que le joueur était suivi par des clubs saoudiens, et que le mercato ne ferme que le 7 septembre pour les clubs de Saudi Pro League.