OL Mercato : Un départ acté et une grosse vente se profile à Lyon

Publié par Timothée Jean le 26 mai 2022 à 18:20

OL Mercato : À quelques jours de l’ouverture de mercato estival, l’Olympique Lyonnais enregistre un nouveau départ dans ses rangs.

OL Mercato : Tanguy Ndombélé retourne à Tottenham

Lors du dernier mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais réussissait un très gros coup en ramenant Tanguy Ndombélé au bercail. En grande difficulté à Tottenham, le milieu de terrain tricolore espérait ainsi relancer sa carrière dans son ancien club. Mais les choses ne sont pas passées comme il l’espérait. Accueilli dans l'enthousiasme et présenté comme un joueur capable d'éclairer de son talent la Ligue 1, Tanguy Ndombélé ne s’est pas vraiment monté à la hauteur des attentes placées en lui. Son bilan de 11 rencontres disputées pour aucun but inscrit et aucune passe décisive en Ligue 1 cette saison n’aura pas suffi pour convaincre Lyon de le conserver une saison supplémentaire.

Journaliste pour Télégoot, Julien Maynard révèle en effet que la direction de l’ OL n’a pas l’intention de lever son option d'achat estimée à 60 millions d'euros. Par conséquent, Tanguy Ndombélé fera son retour à Tottenham, six mois après son départ. Reste à savoir s’il entrera dans les plans d’Antonio Conte. Dans le cas contraire, l’ancien joueur d’Amiens pourrait aller voir ailleurs cet été. Mais ce n’est pas tout, l’ OL pourrait également se séparer d’un autre milieu de terrain.

OL Mercato : Une grosse offre pour Lucas Paqueta

En effet, la saison décevante de l’Olympique Lyonnais pourrait pousser certains joueurs à aller voir ailleurs. C’est notamment le cas de Lucas Paqueta, très sollicité sur le marché des transferts. Si l’Atlético Madrid ou encore le PSG suivent la progression du Brésilien, c’est bien Newcastle qui semble en pole position pour sa signature.

Selon les informations du média The Time, les Magpies serraient prêts à formuler une offre conséquente, soit environ 60 millions d’euros pour son transfert. Ce montant devrait forcément faire réfléchir les dirigeants lyonnais, qui pourraient réaliser une très grosse vente cet été. Tandis que Lucas Paqueta aura l’occasion de retrouver son compatriote et ancien coéquipier Bruno Guimarães à Newcastle la saison prochaine. Les négociations devraient s’intensifier dans les semaines à venir entre les différentes parties.