PSG Mercato : L’agent d’Antonio Conte lâche une bombe sur son futur

Publié par JEAN-LUC D le 13 mai 2022 à 17:40

PSG Mercato : En quête d’un nouvel entraîneur, le Paris SG viserait Antonio Conte, sous contrat à Tottenham. Son adjoint a fait le point sur son avenir.

PSG Mercato : Antonio Conte va rester à Tottenham « à 60-70% »

Nommé en novembre 2021, Antonio Conte n’est pas certain d’aller jusqu’au terme de son engagement, soit le 30 juin 2023. En désaccord avec sa direction sur la politique sportive du club, notamment en matière de recrutement, le technicien italien pourrait claquer la porte de Tottenham à l’issue de la saison, selon plusieurs sources anglaises. Et cela tombe bien puisque le Paris Saint-Germain serait prêt à lui dérouler le tapis rouge pour succéder à Mauricio Pochettino.

D’après le Times, l’idée ne déplairait pas forcément à l’ancien manager de Chelsea. D’ailleurs, Antonio Conte aurait déjà émis le souhait de prendre les rênes du club de la capitale. Qu’à cela ne tienne. Dans les colonnes du Corrierre della Serra, l’agent de l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra, Federico Pastorello, s’est exprimé sur la situation de son client chez les Spurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Conte pourrait bien changer d’air à l’issue de la saison. « Je crois qu'il restera à Tottenham à 60-70%. Il m'a semblé très satisfait de son équipe. Il peut paraître comme un entraîneur difficile, mais c'est un gagnant. Il est obsédé par la victoire », a déclaré l'agent italien. En attendant, le coach de 52 ans va rencontrer prochainement ses dirigeants afin de faire le point sur son avenir.

PSG Mercato : Rendez-vous décisif pour l’avenir de Conte

Quel avenir pour Antonio Conte à Tottenham à l’issue de la saison en cours ? Alors que son équipe a fait une belle remontée au classement de Premier League, au point de postuler pour une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Antonio Conte poursuit son travail et attend la fin du championnat pour faire le point de la situation avec sa direction.

Après avoir remporté quatre Scudetti (3 avec la Juve en 2012, 2013 et 2014, 1 avec l’Inter Milan en 2021) et une Premier League avec Chelsea en 2017, le coach de 52 ans a des exigences élevées et réclame une équipe compétitive, souhaitant notamment recruter trois ou quatre renforts de taille tout en conservant Harry Kane. À en croire le journaliste italien Fabrizio Romano, Conte va donc rencontrer le président du club londonien, Daniel Levy, afin de faire le point sur son avenir. En cas de désaccord, l’ancien entraîneur de l’Atalanta Bergame pourrait changer d’air et rebondir au Paris Saint-Germain, qui reste à l’affût sur ce dossier.