Mercato PSG : Barça, Luis Campos refuse Ousmane Dembélé

Publié par Gary SLM le 26 mai 2022 à 19:39

L'avenir d' Ousmane Dembélé au FC Barcelone s'assombrit. Le Français pourrait quitter le Camp Nou cet été et le PSG est en lice pour le recruter. Selon les informations de Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain serait très intéressé par le joueur et pourrait tenter de le recruter dans les semaines à venir. Sauf que Luis Campos, nouveau conseiller sportif du club de la capitale, s'opposerait à sa venue.

FC Barcelone, quel club autre que le PSG pour Ousmane Dembélé ?

Annoncé dans le viseur du PSG ces derniers jours, Ousmane Dembélé s'éloigne de nouveau. Selon Le Parisien, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain n'aurait pas validé le profil de l'ancien joueur du Stade Rennais FC. Bien que libre de tout contrat avec le Barça, le joueur serait jugé inadapté au projet confié à Luis Campos.

On connait la forte affinité de Kylian Mbappé avec l'ailier du FC Barcelone présenté comme possible remplaçant d'Angel Di Maria. On aurait pu les imaginer côte à côte pour enflammer le Parc des Princes mais le nouveau responsable sportif du club parisien s'opposerait à l'idée. Sans doute que les blessures à répétition d'Ousmane Dembelé et son hygiène de vie jugée douteuse ont compté dans cette décision du club.

Ousmane Dembélé ne rejoindra pas Mbappé au PSG

Même si Kylian Mbappé a tout du joueur modèle, aussi bien en équipe que dans sa vie de tous jours, nul ne sait quelle influence pourrait avoir sur lui une trop grande proximité avec le Barcelonais. Outre le PSG, plusieurs clubs sont aux trousses d'Ousmane Dembélé à commencer par son club le Barça. En fin de contrat avec l'équipe espagnole, il a longtemps refusé de prolonger.

Chelsea de Thomas Tuchel qui connait le joueur de longue date pourrait l'attirer en Angleterre. Le club londonien est intéressé par ses services et pousse présentement ses pions pour l'avoir.