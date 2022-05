PSG Mercato : L’arrivée de Zinedine Zidane officialisée dimanche ?

Publié par JEAN-LUC D le 27 mai 2022 à 07:15

PSG Mercato : Après la prolongation de Mbappé, les choses s’accélèrent au Paris SG. Nasser Al-Khelaïfi serait proche de boucler l’arrivée de Zinedine Zidane.

PSG Mercato : Zinedine Zidane futur entraîneur du Paris SG ?

À en croire les renseignements recueillis par le journaliste Fabrice Hawkins, l’émir du Qatar et propriétaire du Paris Saint-Germain, Tamim Ben Hamad Al-Thani, séjourne actuellement dans la capitale française. « Il veut absolument voir Zinédine Zidane sur le banc du PSG la saison prochaine. Aucun autre entraîneur ne l’intéresse. Pas d’accord à ce jour. »

Malgré son statut de Marseillais, la possibilité de disposer d’un effectif galactique le tenterait énormément, d’autant que Didier Deschamps serait encore loin d’un départ du banc de l’équipe de France, ultime rêve de Zidane. Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid l’été passé, l’ancien meneur de jeu de la Juventus Turin pourrait ainsi succéder à Mauricio Pochettino au PSG.

Le compte spécialisé Media Parisien, plutôt bien renseigné sur le club de la capitale ces dernières semaines, et l’Insider qatari Mohammed Al Kaabi, ont même assuré que la signature de Zizou chez les Rouge et Bleu n’était plus qu’une question de jours. L’annonce pourrait intervenir dès ce dimanche, au lendemain de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, à Paris. Nasser Al-Khelaïfi devrait notamment profiter de la présence de Zidane pour cet évènement pour régler les derniers détails de leur future collaboration avec le technicien de 49 ans.

PSG Mercato : Le Qatar vers un choix herculéen pour la venue de Zidane ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino se dirigerait donc vers un départ inéluctable. Toutefois, l’arrivée de Zinedine Zidane ne serait pas encore totalement bouclée. En effet, selon Fabrice Hawkins, la complémentarité du duo Zizou-Luis Campos poserait d’ores et déjà question en interne. Alors que le club parisien serait sur le point de conclure l’arrivée de Zidane au poste d’entraîneur-manager. Mais le propriétaire du club de la capitale pourrait donc être amené à faire un choix entre les deux entraîneurs.

Affaire à suivre…