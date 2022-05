Barça Mercato : Xavi veut réaliser un coup somptueux à Naples

Publié par Dylan le 27 mai 2022 à 14:15

Barça Mercato : L'entraîneur catalan, Xavi, veut profiter de la situation d'un taulier défensif de Naples, qui ne devrait pas prolonger.

Barça Mercato : Kalidou Koulibaly, une très jolie piste pour Xavi

Alors que la défense du Barça pourrait être un vrai chantier cet été, l'entraîneur catalan, Xavi, a une piste en tête depuis maintenant plusieurs semaines : il s'agit de Kalidou Koulibaly. L'emblématique défenseur central de Naples, arrivé en Italie il y a maintenant 8 saisons, est dans le flou concernant son avenir. L'international sénégalais n'a toujours pas prolongé avec le club dirigé par Luciano Spalletti, et serait sur le départ selon la presse italienne.

En effet, l'offre de prolongation de contrat ne devrait jamais arriver d'après le quotidien sportif italien Tuttosport. Kalidou Koulibaly pourrait donc rapporter une indemnité de transfert à Naples en cas de départ cet été, puisque son contrat court jusqu'en juin 2023. Le défenseur central de 30 ans a disputé cette saison 27 matches de Serie A pour 3 buts et 3 passes décisives, soit son meilleur bilan en terme de statistiques depuis la saison 2017-2018 (5 buts et 1 passe décisive en Serie A).

La Juve également intéressée par Kalidou Koulibaly

Estimé à 40 millions d'euros par les dirigeants napolitains, Kalidou Koulibaly est également courtisé par la Juventus de Turin, mais le club dirigé par Massimiliano Allegri serait refroidi par le prix du joueur. Cependant, la Juve voudrait combler le départ de son emblématique capitaine Giorgio Chiellini, en partance pour les Etats-Unis. De son côté, le Barça voudrait lui préparer l'après-Piqué, puisque le défenseur central espagnol (35 ans) n'est plus aussi performant par rapport aux années précédentes.

En cas d'arrivée à Barcelone, Kalidou Koulibaly serait évidemment un titulaire indiscutable au sein de la formation dirigée par Xavi, et découvrirait un nouveau championnat européen après la Ligue 2 en France, la Jupiler Pro League en Belgique et la Serie A en Italie. L'international sénégalais a disputé 280 rencontres jusqu'ici avec Naples, et pourrait avoir joué son dernier match avec les Gli Azzurri face à la Spezia le 22 mai dernier.