OM Mercato : Le FC Séville tente une énorme signature à Marseille

Publié par Timothée Jean le 27 mai 2022 à 15:45

OM Mercato : Après le départ de Boubacar Kamara, des départs devraient s’enchaîner à Marseille. Le FC Séville vise un défenseur marseillais.

OM Mercato : Le FC Séville étudie la piste Caleta-Car

Le mercato estival s’annonce très mouvementé à l’Olympique de Marseille. Outre le départ officiel de Boubacar Kamara à Aston Villa, l’ OM devra se séparer de certains joueurs afin de soulager ses finances qui ne sont pas au beau fixe. Malgré les recettes liées à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Pablo Longoria sera très attendu au niveau des ventes. En effet, le président de l’ OM tentera de récupérer de gros chèques sur la vente de certains joueurs. Si le nom de Bamba Dieng est notamment évoqué, Duje Caleta-Car reste aussi un sérieux candidat au départ.

Recruté avec l'étiquette de vice-champion du monde en 2018, le défenseur croate a connu des hauts et des bas à Marseille. Il était d’ailleurs proche d’être vendu l’été dernier, lorsque Wolverhampton et West Ham sont venus toquer à la porte pour son transfert. S’il a refusé de quitter le club phocéen pour des raisons familiales, Duje Caleta-Car semble désormais prêt à franchir le pas. D’autant plus qu’une nouvelle destination s’offre à lui.

Journaliste pour Le Phocéen, Romain Canuti explique en effet que le FC Séville s’intéresse de très près à Duje Caleta-Car et étudie la faisabilité d’une telle opération. Après l’avoir déjà pisté il y a de cela quelques années en arrière, les Andalous comptent donc revenir à la charge pour sa signature avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci.

OM Mercato : Caleta-Car et Rakitic bientôt réunis au FC Séville ?

À noter que Ivan Rakitic est proche du défenseur de l’ OM et verrait d’un très bon œil l’arrivée de son compatriote au FC Séville. La source explique que l’ancien barcelonais militerait même en interne pour sa venue en Andalousie. À une année de la fin de son contrat avec Marseille, Duje Caleta-Car aurait donc l’occasion de découvrir la Liga la saison prochaine. Mais la concurrence sur ce dossier est rude pour FC Séville, puisque Aston Villa et West Ham seraient toujours sur les traces du défenseur marseillais. Ce qui risque de faire grimper son prix estimé à environ 18 millions d’euros.