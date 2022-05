LOSC Mercato : MHSC, Lille sur un superbe coup en défense

Publié par Thomas G. le 27 mai 2022 à 15:38

LOSC Mercato : Ambitieux pour la prochaine saison , les dirigeants lillois veulent recruter un ancien pensionnaire de Ligue 1.

Les Dogues veulent repartir sur des bonnes bases après leur fin de saison décevante. De plus, de nombreux joueurs vont quitter le navire et l’effectif va subir une refonte totale. Le club, par le biais d’Olivier Létang, se veut ambitieux et compte bien être un acteur majeur du prochain mercato.

Selon le média grec Sport24, les Lillois ont pris des renseignements sur le défenseur de 30 ans de l’Olympiakos, Kenny Lala. L'ancien Strasbourgeois est lié jusqu’en juin 2023 avec le club du Pirée et le natif de Villepinte ne sera pas retenu par ses dirigeants. Un bon coup en perspective pour le LOSC qui va devoir faire face à la concurrence du MHSC sur le dossier.

Avant son départ en 2021, Kenny Lala était considéré comme l’un des meilleurs latéral du championnat de France. Son apport offensif et sa combativité sont des qualités appréciées parmi l’état-major de Lille. De plus, l’ancien du RCSA serait le successeur idéal de Zeki Çelik en cas de départ de l’international turc.

LOSC Mercato : Une première reçue bientôt officialisée ?

En parallèle, les Dogues ont également bouclé la venue du latéral algérien de Clermont, Akim Zedadka, et son arrivée pourrait être officialisée cette semaine. En effet, le frère du défenseur clermontois a posté un montage sur les réseaux sociaux dans lequel on voit Akim Zedadka porter un maillot du LOSC. Une bonne affaire pour les Dogues qui ont vite réagi après le départ de Jéremy Pied.

L’objectif du LOSC la saison prochaine sera de retrouver le podium. Ainsi, le défenseur algérien ne sera pas la seule recrue lilloise. Sylvain Armand et Olivier Létang espèrent recruter plusieurs joueurs pour offrir une équipe compétitive à Jocelyn Gourvennec.