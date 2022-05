Man United Mercato : Une offre XXL pour un ancien Parisien !

Publié par Thomas G. le 27 mai 2022 à 10:18

Man United Mercato : Bien décidé à rattraper leur retard, les Red Devils veulent frapper un grand coup en recrutant un international français.

Man United Mercato : Un ancien du PSG bientôt à Manchester ?

Les Mancuniens ont réalisé l’une des pires saisons de leur histoire. Le club a connu deux entraîneurs différents dans la même saison et aucun d’entre eux n’a réussi à redresser la barre. Non qualifié pour la Ligue des Champions, les Red Devils devront trouver les bons arguments pour se renforcer cet été.

Selon l'insider turc Ekrem Konur, Manchester United est très intéressé par Christopher Nkunku. Erik ten Hag, le nouvel homme fort du club a également validé la piste de l’ancien parisien. Les Red Devils pourraient ainsi transmettre une offre de 70 millions d’euros au RB Leipzig dans les prochains jours.

Les Red Devils seraient prêts à tout pour convaincre le meilleur joueur de Bundesliga de rejoindre leurs rangs. Néanmoins, le dossier ne sera pas simple, le RB Leipzig n’est pas vendeur et a l’avantage de disputer la Ligue des Champions. De plus, Christopher Nkunku est un titulaire indiscutable en Allemagne alors qu’à Manchester sa place dans le onze ne serait pas assuré. À quelques mois de la Coupe du Monde, son statut à Leipzig pourrait être un argument de poids en faveur du club allemand.

Man United Mercato : La révélation Nkunku

Cette année, Christopher Nkunku a explosé tous les compteurs, l’ancien parisien a inscrit 36 buts et fait 17 passes décisives. Ses performances lui ont permis de devenir un international français et Nkunku a aussi reçu la reconnaissance de ses pairs en étant élu meilleur joueur de Bundesliga devant Robert Lewandowski et Erling Haaland. À 24 ans, le natif de Lagny-sur-Marne devra faire un choix crucial cet été pour la suite de sa carrière. Rester en Allemagne pour rentrer un peu plus dans l’histoire du RB Leipzig ou faire le grand saut en rejoignant les Red Devils.