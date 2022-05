Bordeaux mercato : Un entraineur propose ses services au FCGB

Publié par ALEXIS le 28 mai 2022 à 00:27

Bordeaux Mercato : De nombreux changements sont prévus au FCGB suite à sa relégation en Ligue 2. Un entraineur propose ses services au club au Scapulaire.

Alors que Bordeaux est relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison 2021-2022, un entraineur libre, qui connait bien la Ligue 1 et la Ligue 2, a proposé ses services au président Gérard Lopez. Patrice Garande est intéressé par le poste de David Guion (54 ans) en fin de contrat. Ce dernier ne devrait pas conserver après son échec dans l’opération sauvetage. « Même si le chantier est énorme, un club comme le FCGB, franchement […] On est en train de parler des Girondins de Bordeaux… À partir du moment où les solutions extra-football seront trouvées et qu’il y aura la volonté de bâtir quelque chose pour remonter, pour un entraineur, c’est très captivant et motivant, évidemment », a-t-il lâché sur de ARL FM, dans des propos rapportés par Malherbe-Inside.

Garande privilégie un club qui jouerait la montée immédiate

Le technicien de 61 ans a fait des précisions ensuite sur le projet qui pourrait l'intéresser. « J’ai des envies très précises. Pour l’instant je suis chez moi en Normandie et j’attends d’avoir les bons projets pour pouvoir m’épanouir la saison prochaine, voire plus. Si je devais repartir en Ligue 2, mon souhait serait de jouer une montée. Donc dans une équipe capable de jouer la montée », a-t-il indiqué. Parlant d’expérience dans le championnat français, Patrice Garande a entrainé respectivement le Stade Malherbe de Caen (2012-2014) en Ligue 2 et de 2014 à 2018 en Ligue 1, Toulouse FC (2020-2021) et le Dijon FCO en Ligue 2. En effet, il a décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec le club de Côte d’Or à l’issue de la saison 2021-2022 et est libre de tout engagement. La balle est dans le camp des décideurs de Bordeaux.