Alors qu'Olivier Dall'oglio a été présenté comme le candidat consensuel au sein du board de l'ASSE, un autre entraineur serait bien parti pour être l'élu des décideurs Stéphanois.

Mercato ASSE : Plus que trois noms sur la short list de Saint-Etienne

Qui sera le prochain entraineur de l'ASSE ? Bien malin celui qui a la réponse. Le club a multiplié les contacts et a soumis quelques candidats à un entretien. Il ne resterait plus que trois entraineurs sur la liste. Olivier Dall'Oglio, Thierry Laurey et Patrice Garande. Le premier a été présenté comme le préféré de Roland Romeyer pour succéder à Laurent Batlles. Il a rencontré les dirigeants de Saint-Etienne, dont le président du Directoire, jeudi à l'Etrat, selon L'Equipe, qui avait évoqué un possible consensus autour de lui.

Quant au deuxième, il aurait les faveurs de Loïc Perrin d'après Le Progrès. Finalement, la direction de l'ASSE pourrait se mettre d'accord sur le profil du troisième, vu qu'Olivier Dall'Oglio et Thierry Laurey ne feraient pas l'unanimité.

Mercato ASSE : Patrice Garande, le nouveau favori pour succéder à Batlles ?

Dans un dossier sur le choix du prochain entraineur de l'ASSE, le quotidien régional apprend que c'est bien Patrice Garande qui est le nouveau favori, surtout que Thierry Laurey a confié au média qu'il n'a pas été contacté. Il serait bien parti pour mettre tout le monde d'accord à Saint-Etienne, son ancien club. En effet, le technicien de 63 ans a été formé à l'Académie des Verts (1975-1977), puis a défendu les couleurs du club ligérien pendant 4 saisons (1977-1979 et 1987-1989). Il serait intéressé par un retour dans le Forez, après un échec par le passé. Patrice Garande a entrainé le SM Caen en Ligue 1, puis Toulouse FC et Dijon FCO en Ligue 2. Il est libre de tout engagement depuis mai 2022 et son départ de la Côte-d'Or.