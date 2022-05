PSG Mercato : Succession Pochettino, Luis Campos lâche des indices

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2022 à 07:05

PSG Mercato : Annoncé à la place de Leonardo, Luis Campos est attendu pour la succession de Mauricio Pochettino. Il a livré quelques indices sur le profil parfait pour le Paris SG.

PSG Mercato : Luis Campos dresse le portrait robot du futur coach

Selon plusieurs sources portugaises et françaises, il n’y a pas plus aucun doute possible : Luis Campos sera le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain. L’ancien de l’AS Monaco et du LOSC s’est mis d’accord avec Nasser Al-Khelaïfi sur la base d’un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2025. Il vient remplacer le Brésilien Leonardo qui a été démis de ses fonctions dans les coulisses de la prolongation de Mbappé. Après Leonardo, le prochain à partir sera l’entraîneur Mauricio Pochettino.

D’après Le Parisien, cette fois, c’est le directeur sportif qui pilotera ce dossier. Luis Campos est donc attendu dans la capitale pour dévoiler l’identité du prochain entraîneur du PSG. En attendant de connaître le nom de l’heureux élu, Campos a dressé le profil robot de celui qu’il veut sur le banc des Rouge et Bleu.

« Quand il y a un projet de club et qu’il y a du temps avant le début de la prochaine saison, on peut faire, comme pour les joueurs du scouting de coaches. Il s'agit de trouver le meilleur entraîneur pour le projet, en respectant la culture du club, l’ADN du club, ce que veulent les supporters du club, la tradition de jeu du club (…) En fonction de la langue, du style de jeu, de la tactique préférentielle, de son caractère, de sa personnalité.

Il y a beaucoup de paramètres à analyser (...) Le scouting de l'entraîneur est autant voire plus important que celui des joueurs. Il faut savoir choisir le leader, la personne qui a la décision finale pour l’objectif principal du club, c'est-à-dire gagner des matches et bien jouer, mettre le meilleur onze possible, faire les changements adéquats, tout ce qui a trait au jeu en somme. C’est un exercice très riche et important, qui doit être très bien pensé », a déclaré le dirigeant portugais devant les médias ce vendredi. Un profil qui correspond clairement à Zinedine Zidane, le seul que l’émir veut voir à la place de Pochettino.

PSG Mercato : Zinedine Zidane, l’unique solution pour l’émir du Qatar

D’après le journaliste Fabrice Hawkins, l’émir du Qatar est bien en ce moment à Paris. Le propriétaire du Paris Saint-Germain veut absolument voir Zinedine Zidane sur le banc en remplacement de Mauricio Pochettino la saison prochaine. « Aucun autre entraîneur ne l’intéresse », explique le journaliste de Prime Vidéo sur les réseaux sociaux. Aux dernières nouvelles, Zidane se rapprocherait d’un accord avec le Paris SG en vue de la succession de Pochettino.

Affaire à suivre donc…