Real Madrid : Ballon d'Or, l'énorme sortie d'Ancelotti sur Benzema

Publié par Ange A. le 29 mai 2022 à 01:05

Real Madrid : Après son sacre en Ligue des champions, Carlo Ancelotti a tranché sur la candidature de Karim Benzema pour le Ballon d’Or.

Real Madrid : Carlo Ancelotti confiant pour Benzema

Le Real Madrid s’est contenté du plus petit des scores pour soulever sa 14e Ligue des champions. Samedi, le Real a dominé Liverpool au Stade de France grâce à un but de Vinicius Jr. Grâce à ce sacre européen, les Merengues réalisent un nouveau doublé avec Carlo Ancelotti; de retour au club l’été dernier. Au terme de cette saison prolifique, le technicien italien verrait bien un de ses lieutenants remporter le Ballon d’Or cette année. Pour le coach madrilène, il ne fait pas l’ombre d’un doute que Karim Benzema succèdera à Lionel Messi au palmarès. « Je pense qu’il n’y a pas de discussion », a lâché le tacticien italien, vainqueur de sa 4e Ligue des champions, au micro de Canal Plus.

Le Ballon d’Or déjà promis à KB9

À Paris, sur ses terres, Karim Benzema a donc conclu en beauté sa tonitruante saison avec le Real Madrid. L’attaquant tricolore termine notamment meilleur buteur de cette édition de la Ligue des champions avec ses 15 réalisations. Déjà sacré champion d’Espagne, l’ancien Lyonnais a également fini Pichichi (meilleur buteur de La Liga) avec 27 pions. Au total, l’avant-centre de 34 ans totalise 44 buts et 15 passes décisives en 46 apparitions cette saison.

Avec sa nouvelle Ligue des champions, le capitaine des Merengues est donc le grand favori pour le Ballon d’Or. La cérémonie officielle de remise de ce prestigieux prix se déroulera à Paris le 17 octobre. En cas de sacre, KB9 deviendrait le cinquième français lauréat de cette récompense. Michel Platini, Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane sont les seuls tricolores à avoir glaner ce titre.