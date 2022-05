Real Madrid Mercato : Ancelotti confirme un gros départ en attaque

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2022 à 21:02

Real Madrid Mercato : En conférence de presse, Carlo Ancelotti, coach du Real Madrid, a fait le point sur la situation de certains de ses joueurs.

Real Madrid Mercato : Carlo Ancelotti annonce le départ d’Isco

Débarqué en juillet 2013 en provenance de Malaga pour 30 millions d’euros, Isco ne fera plus partie de l’effectif du Real Madrid la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin prochain, le milieu offensif de 30 ans n’a pas reçu de proposition de prolongation et va donc quitter le club madrilène. Au terme du match nul entre les Merengues et le Betis Séville hier soir (0-0), Carlo Ancelotti a ouvertement laissé entendre que l’international espagnol va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière la saison prochaine.

« La carrière d'Isco au Real Madrid se termine aujourd'hui. Et ça a été une grande carrière. Il aurait sûrement pu faire plus, mais il a été important. Je lui souhaite le meilleur », a déclaré le technicien italien, confirmant ainsi le départ d’Isco du Real Madrid. Mais l’ancien ailier de Valence ne sera pas le seul à quitter la Maison-Blanche.

Real Madrid Mercato : Gareth Bale s’en va aussi !

Indésirable au Real Madrid depuis plusieurs mois déjà, Gareth Bale va également quitter la capitale espagnole cet été. En fin de contrat avec le Real cet été, Gareth Bale sera libre de donner la direction qu’il souhaite à sa carrière. Profitant d’une interview avec le média Record, l’agent du gaucher de 32 ans a confirmé le départ de son poulain. Concernant son avenir, il assure qu’une décision sera prise en cas de qualification ou non du Pays de Galles pour le Mondial 2022.

« Gareth va quitter le Real Madrid, mais en ce qui concerne son avenir… Tout dépendra de ce que fera le Pays de Galles. Si le Pays de Galles se qualifie pour le Mondial, on prendra une décision. Si ce n’est pas le cas, ça peut changer », a expliqué le représentant de Bale. Aux dernières nouvelles, si son pays se qualifie pour aller au Qatar l’hiver prochain, le coéquipier de Karim Benzema aurait prévu de s’engager en faveur d’un club compétitif pour arriver en forme à cette compétition mondiale. Si ce n’est pas le cas, il n’exclut pas de prendre sa retraite.