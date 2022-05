OM Mercato : Longoria reçoit un nouvel avertissement du RC Lens

Publié par Ange A. le 29 mai 2022 à 08:40

OM Mercato : Franck Haise s’est prononcé sur l’avenir de Clauss et Fofana. Un message destiné au président marseillais Pablo Longoria.

OM Mercato : Pablo Longoria sur un coup double à Lens

Après le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa, Pablo Longoria souhaite recruter un nouveau milieu de terrain. Le président de l’Olympique de Marseille courtise notamment Seko Fofana. Le milieu de terrain sort d’une nouvelle saison satisfaisante avec le RC Lens. L’international ivoirien apparaît d’ailleurs dans l’équipe-type du championnat. Le capitaine des Sang et or a également remporté le Prix Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Au vu de ses prouesses, Fofana, auteur de 10 buts et 2 passes décisives, pourrait quitter Lens.

Comme Seko Fofana, Jonathan Clauss susciterait aussi l’intérêt de Marseille selon Le Quotidien du Sport. L’OM a besoin d’un nouvel arrière droit après la saison décevante de Pol Lirola. Titulaire indiscutable dans le onze de Franck Haise, Clauss a pris part à 40 matchs pour 5 buts et 11 passes décisives. Ses performances lui ont d’ailleurs ouvert les portes de l’équipe de France.

La grosse mise en garde de Franck Haise

Entraîneur du RC Lens, Franck Haise est conscient que ses poulains seront sollicités lors du mercato d’été. L’entraîneur artésien précise néanmoins que ses poulains restent attachés au club. Un message censé refroidir les prétendants de Fofana et Clauss, notamment Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille. « On sait très bien qu’il y aura des sollicitations. Mais le club ne vendra pas n’importe comment. Et les joueurs nous ont tous dit que ce ne serait pas facile pour eux et qu’après y avoir vécu deux, trois ou quatre saisons, ils sont attachés au RC Lens », a indiqué le coach des Sang et Or cité par L’Équipe.

Avant Franck Haise, Arnaud Pouille avait déjà annoncé la couleur pour le prochain mercato de Lens. « Personne n’est venu me voir pour demander un bon de sortie. Surtout, on n’est pas dans l’obligation de vendre. La trésorerie est présente au sein du club et on va avoir une dotation avec l’arrivée de CVC », avait prévenu le directeur général du RCL dans l’émission Lens Foot.