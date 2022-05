PSG Mercato : La réponse finale de Zinedine Zidane est tombée !

Publié par JEAN-LUC D le 29 mai 2022 à 17:47

PSG Mercato : Principal objectif de l’émir du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane a donné sa réponse au propriétaire du Paris SG.

PSG Mercato : Zinedine Zidane ne viendra pas au Paris SG !

Contrairement à la bombe lâchée ces derniers jours par le journaliste de Canal+ Geoffroy Garétier, le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain ne sera pas Zinedine Zidane. Malgré l’insistance de l’émir du Qatar, présent à Paris ce weekend, l’ancien coach du Real Madrid ne s’est pas laissé convaincre par la possibilité de reprendre du service sur le banc de l’équipe de la capitale. D’après les informations relayées ce dimanche par l’émission Téléfoot, Zidane n’a pas accepté l’offre du PSG pour succéder à Mauricio Pochettino dans la capitale. Et ce pour une raison rocambolesque.

PSG Mercato : La raison du refus de Zidane dévoilée !

Toujours selon la source francilienne, Zinedine Zidane ne serait pas convaincu par le nouveau projet proposé par le Paris Saint-Germain. Une info également confirmée par le journaliste indépendant Thibaud Vézirian sur sa chaîne YouTube. « Zinedine Zidane au PSG ? Je maintiens mes infos qui viennent de la famille. Zinedine n’ira pas à Paris, car cela poserait trop de problèmes au niveau familial, aux affaires familiales. Zidane aujourd’hui c’est non, maintenant, si on lui propose la vie éternelle pour lui et toute sa famille, peut-être que ça peut lui faire changer d’avis. C’est le foot », a précisé l’ancien chroniqueur de L’Équipe.

Une piste définitivement à oublier pour les Rouge et Bleu. Téléfoot rajoute que la short-list pour prendre le poste d’entraîneur s’est réduite à quatre noms puisque se sont désormais Christophe Galtier (OGC Nice), Sergio Conceição (FC Porto), Rúben Amorim (Sporting Portugal) et Thiago Motta (Spezia). Le portail Canal Supporters ajoute même que l’ancien milieu de terrain parisien est un profil qui plaît en interne.

D’après le journaliste italien Gianluca Di Marzio, si le Paris SG ne trouve pas un entraîneur capable de satisfaire ses exigences, Mauricio Pochettino pourrait finalement maintenu à son poste pour achever sa dernière année de contrat. D’ailleurs, le technicien argentin a programmé la reprise de l'entraînement pour le 4 juillet prochain.