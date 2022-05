PSG Mercato : Nouveau coup de théâtre entre Paris SG et Zidane ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2022 à 17:25

PSG Mercato : La bombe lâchée par Geoffroy Garétier n’aura duré que quelques heures. Rien ne serait encore fait entre Zinedine Zidane et le Paris SG.

PSG Mercato : La grosse confirmation de Geoffroy Garétier sur Zidane

Présent sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier a lâché une bombe sur le dossier Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. « Une arrivée de Zinedine Zidane au PSG ? On va dire que ça bruisse de rumeurs pour l’instant. J’ai même lu que l’officialisation du contrat de Zidane au PSG serait pour ce week-end, je pense que c’est un peu prématuré. En revanche, les sources qui me rancardent sur ce dossier me disent que c’est toujours en cours, en négociations.

Alors, peut-être que ces sources se trompent, mais on parle d’un accord assez proche. L’émir du Qatar est à Paris, tout le monde est à Paris, c’est sans doute un hasard… C’est la dernière (de la saison) du Late Football Club, donc on ne sera pas là lors des prochains jours pour infirmer ou confirmer l’info. Pour moi, et de mon point de vue, c’est un dossier qui court toujours », a expliqué le journaliste de Canal+ sur la chaîne cryptée, vendredi soir.

Annoncé comme l’unique option selon l’émir du Qatar, l’ancien entraîneur du Real Madrid pourrait donc reprendre du service en Ligue 1 dès cet été. Cependant, le très sérieux Gianluca Di Marzio a littéralement jeté un gros froid sur ce dossier.

PSG Mercato : Gianluca Di Marzio climatise le Paris SG pour Zidane

Ce samedi, le spécialiste mercato de Sky Sport assure que l’émir du Qatar tente effectivement de convaincre Zinedine Zidane de prendre la place de Mauricio Pochettino, mais le Marseillais de 49 ans ne semble pas pour l’instant intéressé par cette perspective. « La direction parisienne fait tout pour essayer de convaincre Zinedine Zidane : des contacts tous les jours, mais il n’y a pas encore d’ouverture concrète de la part de l’entraîneur pour diverses raisons, notamment familiales. », révèle Gianluca Di Marzio.

Mauricio Pochettino finalement maintenu à son poste ?

Le journaliste italien poursuit en indiquant que le propriétaire du Paris Saint-Germain est attendu à Paris aujourd’hui. Déjà présents Antero Henrique et Luis Campos, les hommes qui reconstruisent l’équipe, les mêmes qui ont convaincu Mbappé de renouveler, tentent de comprendre qui pourra être l’entraîneur de l’équipe la saison prochaine. S’il ne parvenait finalement pas à mettre la main sur l’oiseau rare, le club de la capitale aurait prévu un plan C totalement inattendu. En effet, selon Di Marzio, le PSG pourrait tout simplement faire l’option de maintenir Mauricio Pochettino à son poste jusqu’à la fin de son contrat le 30 juin 2023.

Affaire à suivre donc…