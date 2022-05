Publié par JEAN-LUC D le 30 mai 2022 à 07:05

PSG Mercato : À la recherche de renforts offensifs pour combler le départ d’Angel Di Maria, le Paris SG pourrait frapper un gros coup en Bundesliga cet été.

PSG Mercato : Le meilleur joueur en Bundesliga ouvre la porte au Paris SG

Depuis son départ au RB Leipzig en juillet 2019 contre une enveloppe de 13 millions d’euros, Christopher Nkunku est devenu un joueur majeur du championnat allemand et européen. Auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 6 matches de Ligue des Champions, l’ancien titi parisien a été un élément essentiel de l’excellente saison de l’équipe de Leipzig. À tel point que son club formateur, le Paris Saint-Germain, aimerait le rapatrier pour prendre la place d’Angel Di Maria la saison prochaine. Présent en conférence de presse ce dimanche à Clairefontaine, l’attaquant de l’équipe de France a ouvertement évoqué son avenir et l’intérêt de presque tous les cadors européens.

« C’est flatteur d'avoir de grands clubs qui me regardent, mais aussi de voir le RB Leipzig tout faire pour me garder. On n'est qu'au mois de juin, je ne veux pas regarder ça maintenant », a déclaré Nkunku avant d’ouvrir clairement la porte pour un retour au Paris SG. « Un retour au PSG ? C'est ma maison, c'est mon club de coeur. Je ne ferme aucune porte, tout est possible dans le football », a-t-il ajouté. Toutefois, la tâche ne s’annonce pas aisée pour les dirigeants parisiens sur ce dossier.

PSG Mercato : Grosse concurrence pour Christopher Nkunku

Avec ses 35 buts et 20 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues cette saison, Christopher Nkunku est rentré dans le cercle des joueurs phares en Europe. Élu meilleur joueur de la Bundesliga devant Robert Lewandowski et Erling Haaland, l’international français de 24 ans brille désormais de mille feux. Et tout logiquement, l’enfant de Lagny-Sur-Marne suscite la convoitise de presque tous les plus grands clubs européens.

Le Bayern de Munich, qui aimerait en faire le successeur de Lewandowski, le Real Madrid, Manchester United, le Borussia Dortmund et bien évidemment le Paris Saint-Germain étant tous sur les rangs pour le recruter en cas de départ cet été. Sans compter son ancien mentor Thomas Tuchel qui aimerait l’avoir avec lui à Chelsea. Avec une enveloppe de 235 millions d’euros pour recruter cet été, l’entraîneur des Blues serait prêt à faire une petite folie pour attirer Nkunku afin de remplacer Romelu Lukaku ou Timo Werner, tous deux annoncés sur le départ.

Estimé à 70 millions d’euros par ses dirigeants, le compatriote de Kylian Mbappé pourrait donc rapporter gros au RB Leipzig lors du prochain mercato estival. Selon les derniers échos de ce dossier, Christopher Nkunku voudrait changer d’air cet été, mais le club allemand n’aurait aucune envie de le laisser filer et envisagerait même de revaloriser son contrat en y insérant une clause libératoire.

Affaire à suivre donc…