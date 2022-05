PSG Mercato : Campos déjà sur une piste défensive en Serie A

Publié par Ange A. le 30 mai 2022 à 09:05

PSG Mercato : Présenté comme le prochain directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos pourrait valider une cible de Leonardo.

PSG Mercato : Un défenseur de Serie A dans le viseur de Luis Campos

Friand du marché italien, Leonardo souhaitait de nouveau piocher en Serie A lors du prochain mercato estival. Le technicien brésilien convoitait Gleison Bremer Silva Nascimento pour renforcer l’arrière garde du Paris Saint-Germain. Âgé de 25 ans, le défenseur central évolue au Torino. Il aurait été supervisé à maintes reprises au cours des deux derniers mois. Même si son contrat court encore jusqu’en juin 2024, le Brésilien pourrait quitter le club piémontais cet été. Leonardo proche de la sortie à Paris, ce dossier semblait compromis pour le PSG. Selon La Gazzetta dello Sport, cette piste sera encore d’actualité avec Luis Campos. Le Portugais est pressenti pour succéder au Brésilien en tant que directeur sportif du club de la capitale.

Le sort de Bremer déjà fixé au Torino

Le journal croit savoir que Luis Campos va à son scruter le défenseur du Torino. Cadre de l’effectif des Grenats, il a disputé 33 rencontres cette saison, toutes en tant que titulaire. Durant cette campagne, le Brésilien a également inscrit 3 buts et délivré une passe décisive. Recruté contre près de 6 millions d’euros en 2018, sa valeur marchande a grimpé à 30 millions d’euros sur Transfermarkt. Un montant qui n’a pas de quoi effrayer le PSG. De son côté, le Torino semble déjà préparer le départ de son défenseur. Président du club italien, Urbano Cairo avait déjà ouvert la porte au transfert de Bremer.

« Comme on sort d’années compliquées d’un point de vue économique, il faut penser à faire un peu de tri, mais aussi à maintenir la force de l’équipe, éventuellement à l’améliorer avec des arrivées de qualité, un mélange de jeunes et de joueurs un peu plus expérimentés », confiait-il à Radio Deejay.

Le club francilien devrait néanmoins faire de la place à Bremer, tant la concurrence en défense est rude. Un transfert de Thilo Kehrer est notamment attendu cet été. Dans ce dossier, Paris devra aussi se méfier des concurrents comme l’Inter Milan, l’Atlético de Madrid et Tottenham.