PSG Mercato : Un coup merveilleux se précise pour Leonardo !

PSG Mercato : Désireux de recruter un nouveau défenseur, Leonardo serait sur les rangs de Bremer. Le président de Torino a fait le point sur le dossier.

PSG Mercato : le président de Torino ouvre la porte pour Bremer

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de la saison en Serie A, Bremer devrait rejoindre les rangs d’un club plus huppé la saison prochaine. Avec l’incertitude autour de l’avenir de Presnel Kimpembe et les pépins physiques à répétition de Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le profil du joueur de 25 ans. Jamais appelé en sélection, le défenseur brésilien verrait ainsi d’un bon oeil une arrivée au PSG afin de côtoyer les capitaines de la Seleçao, Neymar et Marquinhos. Et cela tombe bien puisque son président Urbano Cairo n’a pas prévu de le bloquer forcément.

« Il y a beaucoup d'équipes qui tournent autour de Bremer en particulier, mais aussi d'autres. Comme on sort d'années compliquées d'un point de vue économique, il faut penser à faire un peu de tri, mais aussi à maintenir la force de l'équipe, éventuellement à l'améliorer avec des arrivées de qualité, un mélange de jeunes et de joueurs un peu plus expérimentés », a confié le dirigeant italien dans une interview accordée à Radio Deejay. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien pensionnaire de l’Atlético Mineiro a arrêté une première décision pour la suite de sa carrière. Le Paris SG pourrait se frotter les mains.

PSG Mercato : Bremer recale déjà l’Inter Milan

En effet, à en croire les informations de La Gazzetta dello Sport, Bremer ne compte visiblement pas rejoindre les rangs d’un autre club italien s’il quittait effectivement le Torino cet été. Bremer aurait ainsi recalé l’Inter Milan ces dernières semaines. Toutefois, le Paris Saint-Germain devrait s’attendre à une farouche adversité dans ce dossier.

Affaire à suivre donc…