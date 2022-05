ASSE Mercato : Trois joueurs déjà en approche à Saint-Etienne !

Publié par ALEXIS le 30 mai 2022 à 10:35

ASSE Mercato : Reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne va construire une nouvelle équipe. Trois premières pistes de Loïc Perrin sont dévoilées.

ASSE Mercato : 14 joueurs en fin de contrat et libres

L’ ASSE va chambouler son effectif après la relégation en Ligue 2. Plusieurs joueurs du groupe actuel sont en fin de contrat le 30 juin. Il y a d'abord les quatre joueurs arrivés en janvier 2022 sous la forme d’un prêt pour une durée de six mois. Ils « vont sûrement rejoindre leur club » comme l’a annoncé Loïc Perrin sur beIN Sport la semaine dernière. Il s’agit de Paul Bernardoni, Enzo Crivelli, Falaye Sacko et Sada Thioub. Il y a également 10 joueurs en fin de contrat qui quittent librement l’AS Saint-Étienne. Bilal Benkhedim, Ryad Boudebouz, Assane Dioussé, Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Timothée Kolodziejczak, Eliaquim Mangala, Bakari Sako, Miguel Trauco et Arnaud Nordin. Ce dernier est déjà d’accord pour rejoindre le Montpellier HSC.

Perrin courtise Ferhat, Briançon et Ibrahim Sissoko

Pour remplacer tous ces joueurs et construire une nouvelle équipe pour la Ligue 2, Loïc Perrin et la cellule recrutement ont des pistes. Selon les informations de L’Équipe, l’ ASSE tient toujours à un joueur qu’elle courtise ces dernières saisons. « Ligue 1 ou Ligue 2, Saint-Étienne veut Zinedine Ferhat (29 ans) depuis cet hiver », a fait savoir le quotidien sportif. Sur ce coup, la direction stéphanoise à une vraie opportunité, car l’ailier droit est en fin de contrat à Nîmes Olympique (en Ligue 2). De ce fait les Verts n’auront pas à payer d’indemnité de transfert pour le recruter. Toutefois, il se montre « gourmand » d’après la source.

Le coordinateur sportif des Stéphanois est également sur la piste menant vers Anthony Briançon (27 ans). Comme son coéquipier Zinedine Ferhat, le défenseur central des Crocos, dont le profil plaît bien à Loïc Perrin, est libre de tout engagement. Le troisième joueur suivi par le dirigeant de l’ ASSE est l'attaquant du Chamois Niortais, Ibrahim Sissoko (26 ans), à en croire la source. En plus d’être en fin de contrat à Niort, le Franco-Malien a l’avantage d’avoir le même agent que deux jeunes stéphanois : Adil Aouchiche (19 ans) et Lucas Gourna-Douath (18 ans). Pour finir, le média précise que « nombre de dossiers étant déjà quasiment bouclés, le recrutement de six à huit joueurs devrait débuter rapidement ».