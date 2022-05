ASSE Mercato : Dupraz sur le départ, son successeur déjà désigné !

Publié par ALEXIS le 30 mai 2022 à 17:00

ASSE Mercato : Inscrit sur la short list de Saint-Etienne, Laurent Batlles est la priorité du club pour remplacer Pascal Dupraz.

ASSE Mercato : Négociations enclenchées avec Batlles pour succéder à Dupraz

Loïc Perrin a trois noms sur sa short list pour la succession de Pascal Dupraz, dont le contrat n’a pas été reconduit, suite à la relégation de l’ ASSE. Laurent Batlles figure en pole position pour conduire l’AS Saint-Étienne en Ligue 2. D’après les informations de L’Équipe, « les dirigeants stéphanois s'activent dès ce lundi pour convaincre Laurent Batlles de succéder à Pascal Dupraz ». Jean-François Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif) et Samuel Rustem (directeur général adjoint en charge des activités sportives) seraient d’accord sur l’idée de « convaincre le coach de 46 ans de revenir dans la maison verte » à en croire le quotidien sportif.

Limogé de l’ES Troyes AC en décembre 2021, Laurent Batlles est libre de tout engagement. De plus, c’est un ancien de la maison et ex-coéquipier de Loïc Perrin. Il a été joueur de l’ ASSE entre 2010 et 2012. Dès sa reconversion, il a dirigé la réserve stéphanoise, puis a été adjoint de Christophe Galtier en 2015-2016. D’après la source, il « se trouve déjà dans la région stéphanoise, où sa famille est restée vivre et se plait ».

Batlles lorgne le LOSC et le FC Lorient, un plan B pour l'ASSE

Malgré tout, la signature de Laurent Batlles à Saint-Etienne est loin d’être conclue. Selon le média, « Batlles aimerait poursuivre sa carrière en Ligue 1 où des postes pourraient se libérer à Lille et au FC Lorient ». À Lille, Jocelyn Gourvennec est sur la sellette, tout comme Christophe Pélissier chez les Merlus. S’il accepte finalement de revenir à Saint-Etienne, l’ancien milieu de terrain des Verts « voudra obtenir la garantie que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer demeurent à l'écart de la gestion opérationnelle », car, comme le précise le journal sportif, « il est fâché avec les deux présidents co-actionnaires majoritaires de l' ASSE depuis son départ, en 2019 ».

Il faut noter que la vente du club ligérien est dans les tuyaux. Elle est annoncée « dans quelque temps », d'après un communiqué des Verts publié dimanche soir après la défaite face à l'AJ Auxerre, aux tirs au but. En cas d’échec du dossier Laurent Batlles, la direction stéphanoise a inscrit les noms de Michel Der Zakarian (Stade Brestois) et Sabri Lamouchi (libre) en plan B.