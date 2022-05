PSG Mercato : Une grosse vente se prépare pour Luis Campos

Publié par Thomas G. le 31 mai 2022 à 10:03

PSG Mercato : Tout proche de s'engager avec le Paris Saint-Germain, Luis Campos pourrait boucler sa première grosse vente dans la capitale.

PSG Mercato : Un premier gros coup attend Luis Campos

L’intronisation de Luis Campos au Paris Saint-Germain est imminente, et les derniers détails entre les parties sont proches d’être réglés. Le Portugais, habituellement simple conseiller sportif, devrait finalement prendre la casquette de directeur sportif au PSG. L’ancien homme fort de l’AS Monaco travaille déjà sur des dossiers du Paris Saint-Germain. Il serait d'ailleurs proche de boucler sa première vente avec le Paris SG.

Dans les prochains jours, Alphonse Areola va s’engager définitivement avec West Ham selon L'Équipe. Prêté par le Paris Saint-Germain, l’international français a convaincu les Hammers de débourser 9 millions d’euros pour lever son option d’achat. Une aubaine pour le gardien de 29 ans qui souhaitait se relancer à quelques mois de la Coupe du Monde. De plus, la situation des gardiens à Paris ne lui permettait pas de grappiller du temps de jeu. Alphonse Areola n’est jamais parvenu à s’imposer au Paris Saint-Germain. Le joueur formé au club avait connu des périodes compliquées sous les ères Unai Emery et Thomas Tuchel. L'international français avait été coupable de plusieurs erreurs, ainsi Kevin Trapp et Gianluigi Buffon l’avaient dépassé dans la hiérarchie.

PSG Mercato : La valse des gardiens va commencer

Après avoir conclu le transfert de Nuno Mendes, le PSG souhaite désormais se pencher sur la situation des gardiens. En plus d’Alphonse Areola, Marcin Bulka va quitter le Paris Saint-Germain et rester à l’OGC Nice l’an prochain. Selon les informations de Goal, le transfert du gardien polonais est acté et pourrait être officialisé dans les prochains jours. Une deuxième bonne nouvelle pour le PSG qui doit régler l’épineuse question des gardiens. Le club de la capitale compte 10 gardiens sous contrat professionnel pour seulement quatre places dans l’effectif.

Dans cette optique, Alphonse Areola et Marcin Bulka sont sur le point de partir, tandis qu’Alexandre Letellier arrive en fin de contrat. Le prochain dossier à régler pour les dirigeants parisiens est celui de Keylor Navas. Le portier costaricain veut rester à Paris, néanmoins, Luis Campos privilégierait une vente du gardien de 34 ans.