Montpellier HSC Mercato : Le MHSC prépare une arrivée en défense

Publié par Thomas G. le 31 mai 2022 à 11:09

Montpellier HSC Mercato : Conscient de la particularité de la prochaine saison, le MHSC veut réussir son mercato estival et s'intéresse à un défenseur.

Montpellier HSC Mercato : Le MHSC s'intéresse à un latéral droit d'AEK Athènes

Les Montpelliérains viennent d’officialiser cinq départs dans leur effectif. Mihailo Ristić et Junior Sambia vont quitter le MHSC libre dans les prochaines semaines. L’international serbe de 26 ans s’est déjà engagé avec le Benfica Lisbonne. Le Montpellier HSC doit donc recruter dans le secteur défensif pour remplacer ces joueurs sur le départ. Selon France Bleu Hérault, le club de la Paillade s'intéresserait à Clément Michelin. Le latéral droit de 25 ans serait le successeur désigné par Bruno Carotti (directeur sportif) de Junior Sambia. Arrivé en 2021 à l’AEK Athènes, l’ancien joueur du RC Lens devrait quitter la Grèce cet été pour relancer sa jeune carrière.Très prometteur à ses débuts à Toulouse, le défenseur français n’est pas encore parvenu à exprimer tout son potentiel.

En parallèle, Clément Michelin s’est exprimé sur son avenir au micro de Samuel Duhamel. L’ancien lensois a déclaré : « Le foot grec, c’est particulier… J’aimerais rentrer en France, en L1. » L’international français olympique semble prêt à rentrer dans l'Hexagone un an après sa première expérience à l’étranger. L’été dernier, l'AEK Athènes avait déboursé un million d’euros pour s’attacher les services du défenseur de 25 ans. Le Montpellier HSC pourrait proposer un montant équivalent pour le rapatrier en Ligue 1.





Montpellier HSC Mercato : Une saison charnière pour le MHSC

La saison prochaine sera particulière et la Ligue 1 va connaître plusieurs changements. Dans un premier temps, le championnat sera coupé en deux pour laisser place à la Coupe du Monde au Qatar. Ensuite, il y aura quatre descentes en Ligue 2, ainsi la prochaine saison, sera la dernière à 20 clubs. Dans ce contexte, le Montpellier HSC souhaite se renforcer pour ne pas se faire piéger par les quatre descentes l’an prochain. Après la deuxième partie de saison catastrophique, les Pailladins veulent repartir sur de bonnes bases et ont déjà bouclé l’arrivée d’Arnaud Nordin. De plus, le club de la Paillade veut bâtir une équipe compétitive pour convaincre Téji Savanier de prolonger son contrat avec le MHSC.