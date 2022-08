Bordeaux Mercato : Une arrivée en défense se confirme au FCGB

Publié par ALEXIS le 12 août 2022 à 12:36







Bordeaux Mercato : Les Girondins travaillent pour enrôler un ancien défenseur du Toulouse FC et du RC Lens, avant la fermeture du mercato.

Bordeaux Mercato : Clément Michelin va débarquer au FCGB en prêt

Bordeaux est certes sous la surveillance stricte de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), mais il tente de recruter de nouveaux joueurs pour se renforcer. Avant la fermeture du mercato estival, le 31 août, l’équipe de David Guion pourrait ainsi enregistrer l’arrivée de Clément Michelin, défenseur de l’AEK Athènes. Selon les informations de L’Équipe, le FCGB négocie en ce moment le prêt de l’arrière latéral droit. « Les deux clubs sont tout proches de trouver un accord », si l’on en croit le quotidien sportif.

Clément Michelin devrait débarquer chez les Girondins « en prêt avec une option d'achat facilement atteignable », d’après la précision de la source. Ancien joueur du Toulouse FC (2016-2019) et du Racing Club de Lens (2019-2021), le joueur convoité par Bordeaux est lié au club grec jusqu’au 30 juin 2025. Quant à sa valeur marchande, elle est de 1,8 M€ selon le site spécialisé Transfermarkt.

Bordeaux Mercato : Toujours pas d'officialisation pour Barbet, Nsimba et Lössl

Rétrogradé provisoirement en National, le club au scapulaire a finalement été maintenu en Ligue 2, mais il est contraint d'encadrer sa masse salariale et les indemnités de transfert pour cette saison 2022-2023. Dans le collimateur du gendarme financier de la Ligue de football professionnel (LFP), Bordeaux n’a toujours pas officialisé les arrivées de Yoann Barbet (défenseur central, 29 ans), Vital Nsimba (arrière gauche, 29 ans) et Jonas Lössl (gardien de but, 33 ans). Ces trois joueurs, dont les deux premiers sont libres de tout engagement, sont pourtant déjà d’accord avec les Girondins comme le confirme L’Équipe. Quant à Lössl, il était prêté par le FC Midtjylland (Danemark) à Brentford FC la saison dernière.