Barça Mercato : Xavi se lance sur un grand attaquant de l'AS Monaco !

Publié par Thomas G. le 31 mai 2022 à 17:11

Barça Mercato : Focalisés sur le dossier Robert Lewandowski, les Catalans sont également intéressés par un grand attaquant de l'AS Monaco.

Barça Mercato : Xavi veut un buteur français dans ses rangs

Durant le prochain mercato, la priorité du FC Barcelone sera de recruter un nouveau numéro 9. Depuis le départ de Luis Suarez en 2020, le Barça est orphelin dans ce secteur. En premier lieu, les Catalans avaient ciblé Erling Haaland, puis le club s’est rabattu sur Robert Lewandowski.

Le FC Barcelone est totalement focalisé sur le dossier du buteur polonais, mais en cas d’échec, les Blaugranas ont un plan B. Selon L'Équipe, le Barça s’est renseigné sur la situation de Wissam Ben Yedder. Le buteur de l’AS Monaco, actuellement avec l’Équipe de France, a réalisé une saison pleine avec les Asémistes. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder (27 buts) a grandement participé à la fin de saison canon des Monégasques.

À 31 ans, le natif de Sarcelles est considéré comme l’un des meilleurs artificiers du championnat de France. Le capitaine monégasque a marqué plus de 60 buts sur les trois dernières saisons de Ligue 1. Ces performances ont attiré la convoitise du Barça qui pourrait passer à l’action en cas d’échec dans le dossier Robert Lewandowski. De son côté, l’AS Monaco n’écoutera pas d’offre à moins de 40 millions d’euros pour son capitaine.

Barça Mercato : Un profil "Barça compatible" ?

Wissam Ben Yedder a l’avantage d’avoir déjà connu une expérience en Liga. C’était au FC Séville durant trois saisons de 2016 à 2019. L’international français avait notamment inscrit un retentissant doublé en Ligue des Champions à Old Trafford pour éliminer Manchester United. Les qualités techniques et le sens du jeu du monégasque montrent que le buteur de 31 ans est capable de jouer au Barça. Son adresse devant le but et son habileté des deux pieds sont également des qualités appréciés par le staff des Blaugranas. La longue histoire d’amour entre les Français et le FC Barcelone pourrait donc connaître un nouveau chapitre dans les prochaines semaines.