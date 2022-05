OM Mercato : La Juventus prépare une grosse offensive à Marseille

Publié par Timothée Jean le 31 mai 2022 à 19:41

OM Mercato : Conscient du probable de départ d’Alvaro Morata, la Juventus envisage de frapper un gros coup du côté de Marseille pour le remplacer.

OM Mercato : La Juventus revient à la charge pour Milik

De nombreux mouvements sont attendus à la Juventus cet été, notamment dans le secteur offensif. Annoncé avec insistance ces derniers mois, le départ d'Alvaro Morata se précise. L’attaquant espagnol arrive au terme de son prêt à la Juventus. Si sa situation contractuelle n’évolue pas d’ici le 30 juin prochain, il retournera à l’Atlético Madrid avant de se trouver une nouvelle porte de sortie. Le FC Barcelone, en quête de renfort offensif, suivrait de très près l’évolution de ce dossier. Et de son côté, la Vieille Dame ne reste pas les bras croisés.

Conscient du probable départ d'Alvaro Morata, le club turinois s’active déjà en coulisses pour trouver son digne remplaçant. Et selon les dernières informations du journaliste Ekrem Konur, la Juventus aurait fait d’Arkadiusz Milik sa grande priorité pour renforcer son secteur offensif en cas de départ de Morata. Le club italien, qui avait déjà tenté de s’attacher les services du grand attaquant de l’ OM ces dernières années, compte revenir à la charge pour son transfert cet été. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille sera en mesure de résister une nouvelle fois aux assauts de la Juventus pour Arkadiusz Milik. Le doute subsiste.

OM Mercato : Arkadiusz Milik vers un retour en Italie

Pour l’heure, Arkadiusz Milik est prêté à l'Olympique de Marseille jusqu’au 30 juin prochain. Et le club phocéen peine toujours à lever son option d’achat estimée à 12 millions d’euros. Si sa situation contractuelle reste intacte, l’avant-centre polonais devrait retourner à Naples, qui souhaite le vendre dès cet été afin d'éviter qu'il parte gratuitement dans un an. La Juventus reste alors toujours en embuscade sur cette piste offensive. Les Marseillais sont de ce fait prévenus, ils devront faire vite pour régler son transfert définitif au risque de voir Arkadiusz Milik prendre une autre destination. Le FC Nantes et d'autres clubs espagnols seraient aussi sur ses traces.