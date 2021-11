LOSC Mercato : Les Dogues planchent déjà sur l’après Zeki Celik !

Publié par Timothée Jean le 17 novembre 2021 à 11:07

Le LOSC ne souhaite pas perdre de temps avec le probable départ de Zeki Celik. Les Lillois s’activent déjà pour trouver son successeur.

LOSC Mercato : Zeki Celik vendu cet hiver ?

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le LOSC, Zeki Celik était proche de quitter le navire lillois cet été. Plusieurs clubs étrangers ont toqué à la porte des Dogues en vue d’arracher sa signature. « Des offres sont arrivées, dont deux d'Italie », a récemment confié l’un de ses agents George Gardi. Sauf que le LOSC, qui a perdu plusieurs éléments durant le dernier mercato estival, ne souhaitait pas s’affaiblir davantage.

Les dirigeants lillois se sont donc montrés intransigeants dans les négociations. Cette stratégie a bien fonctionné puisque les Lillois sont finalement parvenus à conserver le défenseur turc. Mais ce n’est que partie remise. Zeki Celik n’est pas certain d’aller au bout de son contrat avec le club lillois. Le latéral droit pourrait même s’en aller dès le prochain mercato hivernal « si les prétendants renouvellent leur intérêt ». Et au regard de la situation financière du LOSC, un départ de Zeki Celik n’est pas à exclure à un an et demi de la fin de son contrat. Les Lillois planchent déjà sur sa succession.

Le successeur de Zeki Celik trouvé en Ligue 1 ?

Conscients que le feuilleton Zeki Celik pourrait être relancé cet hiver, les dirigeants lillois ont commencé à prospecter en Ligue 1 afin de trouver son potentiel remplaçant . « Le LOSC a commencé à plancher sur le recrutement de son successeur et lorgne principalement en Ligue 1 », assure Foot Mercato. Le prochain défenseur du LOSC devrait donc provenir du championnat français. Reste à savoir quelle sera son identité. Aucun nom n’a encore fuité dans la presse locale.

Rappelons que Zeki Celik n’est pas le seul joueur du LOSC susceptible de mettre les voiles lors de la prochaine fenêtre des transferts. Le milieu de terrain Renato Sanches et le défenseur Sven Botman figurent également sur la liste des potentiels partants.