ASSE : Vente, relégation, la direction fait des annonces fortes !

01 juin 2022

La direction a évoqué la relégation de l’ ASSE et les incidents à Geoffroy-Guichard. Elle assume la responsabilité de la descente en Ligue 2.

ASSE : Soucasse, « la descente en L2 et les évènements sont graves »

Pour la première fois depuis la relégation de l’ ASSE en Ligue 2, dimanche dernier, un dirigeant du club est revenu sur la situation du club, sur les évènements qui ont émaillé le match retour décisif contre l’AJ Auxerre et s’est projeté sur la saison 2022-2023 de l’AS Saint-Étienne. Président exécutif du club ligérien, Jean-François Soucasse avoue qu'il assume la responsabilité de la descente en Ligue 2. « Je crois que la descente en L2 et les évènements sont graves », a admis Jean-François Soucasse sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

« Il ne faudrait pas non plus avoir le manque de décence de se cacher derrière ces évènements. Première chose, saison manquée, relégation à laquelle on n'a jamais voulu croire […]. Il ne faut pas fuir nos responsabilités, on ne peut trouver d'autres responsables que nous », a reconnu le dirigeant des Verts.

Ce dernier a déploré et condamné l’envahissement de la pelouse de Geoffroy-Guichard par les supporters stéphanois en colère, à l’issue du match perdu aux tirs au but face à l'AJA et l’usage massif d’engins pyrotechniques dans l’enceinte. « Sur les évènements, ce sont des comportements qui se radicalisent, dont la fréquence augmente. Ce sont des problèmes d'une complexité très forte, qui nécessite le concours de beaucoup de parties prenantes et des solutions. Le club doit évidemment chercher à en trouver. Ce qui est certains, c'est que les incidents sont en croissance, les coûts pour le club multipliés par deux en deux mois… », a confié Jean-François Soucasse.

Conséquences sportives et financières

La Commission de discipline de la LFP rendra son verdict sur les « graves incidents » lors du dernier match de barrages, le 23 juin, après audition des représentants de l’ ASSE. Le club ligérien pourrait être lourdement sanctionné pour le comportement de ses supporters et le président exécutif en est conscient. « Ce dossier est en instruction au vu de la gravité des faits, on n’écarte aucune hypothèse, dont le retrait de points. Il y a des plaintes déposées, des analyses mises en place pour définir les identités des personnes qui se sont rendues coupables d'actes graves. »

Les Verts vont évoluer la saison prochaine en Ligue 2. Cette relégation a des conséquences financières et sportives importantes. Le responsable des Stéphanois est revenu sur ce point. « Je porte la charge de l'échec. Ce n'est pas parce qu'on est dans le silence qu'on est dans l'inaction. Je porte aussi la responsabilité de permettre au club de se relever. Une relégation en L2 c'est un budget divisé par 2, une incidence financière, économique, juridique, commerciale… », a-t-il déclaré.

Le plan d'action de Jean-François Soucasse

Le responsable de l' ASSE a ensuite fait des annonces sur les perspectives. « Redéfinir un plan d'action, certes c'est un club de football, mais aussi une entreprise qui doit faire face à un chiffre d'affaires divisé par deux en Ligue 2. Je me suis donc attaché à redéfinir le plus vite possible et de manière précise un plan d'action. Comment on redimensionne un club en se réjouissant que les derniers 18 mois aient permis de consolider de manière très significative les fonds propres. Le challenge est immense. Avec moi, il y a une équipe. Je confirme qu'il n'y aura pas de plan social à l' ASSE. Les arbitrages se font dans un premier temps autour de l'équipe professionnelle. Il se trouve qu'avec autant de joueurs en fin de contrat, nous avions la possibilité de repartir d'une feuille blanche en Ligue 1, mais aussi d'aborder ambitieusement une saison en Ligue 2 », a indiqué Jean-François Soucasse.

La vente du club : un dossier géré par les actionnaires

Concernant le dossier de la vente de l' ASSE, ce dernier a botté en touche ! « J’ai dit depuis la première minute où je suis arrivé que c’était (la vente) un sujet des actionnaires. On ne peut pas travailler sur un projet et gérer en même temps la vente du club. Je ne botte pas en touche, mais ce sujet doit être abordé en temps et en heure par les actionnaires. Le jour où les salariés seront informés du processus alors en ce temps-là viendra le temps de s’occuper de la transition. Aujourd’hui, nous n’en sommes pas encore là », a-t-il confié.