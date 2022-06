Stade Rennais Mercato : Un prétendant XXL pour un buteur du SRFC !

Publié par Dylan le 01 juin 2022 à 13:11

Stade Rennais Mercato : Une nouvelle destination s'offre à Martin Terrier. Naples et Tottenham ont déjà affiché leur intérêt pour le buteur du SRFC.

Stade Rennais Mercato : Liverpool s'intéresse à Martin Terrier

Le SRFC le sait, son attaquant Martin Terrier a réalisé une grande saison et devrait être convoité tout au long du mercato estival. Auteur d'une saison dantesque avec 21 buts et 3 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues, l'ancien lyonnais est dans la forme de sa vie. Si Naples et Tottenham ont déjà montré un intérêt grandissant pour lui, c'est un autre cador européen qui pourrait attirer le futur international français.

Selon le Daily Mirror, Liverpool aurait un œil très attentif à la situation du buteur rennais de 25 ans. Alors que l'attaque des Reds pourrait se disloquer avec les départs de Sadio Mané et Divock Origi, l'équipe de Jürgen Klopp pourrait tenter le pari de recruter Martin Terrier qui ne fait que monter en puissance depuis qu'il joue en Ligue 1. Avant d'exploser au Stade Rennais, l'attaquant français a d'abord connu plusieurs clubs de l'élite avec le LOSC, le RC Strasbourg et l'Olympique Lyonnais où son meilleur bilan aura été celui de la saison 2018-2019 avec 12 buts en 46 matches toutes compétitions confondues.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC cherche déjà son successeur

Chez les Reds, Martin Terrier pourrait donc probablement remplacer un certain Sadio Mané, plus que jamais sur le départ depuis qu'il a affirmé vouloir quitter Liverpool cet été. Très suivi par le Bayern Munich et le PSG, le champion d'Afrique a le choix pour son avenir mais pourrait être tenté par le club bavarrois, qui va sans doute perdre Robert Lewandowski. Le remplacement de Mané par Terrier pourrait être qualifié de surprenant, mais pas pour le Daily Mirror qui titre son article : « Liverpool a identifié la star idéale de la Ligue 1 comme un remplaçant potentiel de Sadio Mané. »

Le transfert de l'attaquant français pourrait rapporter gros au Stade Rennais, qui a déjà réfléchi à plusieurs pistes pour remplacer son joueur phare. De retour du Havre, l'espoir du SRFC, Matthis Abline (19 ans), est un digne candidat à la succession de Martin Terrier mais serait peut-être trop jeune pour en assumer la responsabilité. Auteur de 6 buts et 2 passes décisives avec le HAC en Ligue 2, il reste néanmoins une bonne option. La deuxième piste étudiée est celle d'Alexandre Lacazette, l'ancien lyonnais est désormais en Premier League avec Arsenal. Le joueur garde de très bons souvenirs en France et ne serait pas contre un retour en Ligue 1 avec une équipe qui joue l'Europe.