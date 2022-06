PSG Mercato : Le Paris SG veut doubler le Bayern pour une superstar

Publié par Thomas G. le 01 juin 2022 à 12:11

PSG Mercato : Intéressé par l'ailier de Liverpool, Sadio Mané, le Paris SG est prêt à tout pour dépasser le Bayern dans les négociations.

PSG Mercato : Le Paris SG joue la carte Sadio Mané

Le PSG veut considérablement se renforcer durant le prochain mercato, ainsi de nombreuses pistes ont été évoquées. Paul Pogba, Ousmane Dembélé et Aurélien Tchouaméni ont notamment été cités dans le viseur du Paris Saint-Germain. Après avoir bouclé les signatures de Nuno Mendes et Kylian Mbappé, le club de la capitale ne veut pas s’arrêter en si bon chemin et souhaite recruter Sadio Mané.

L’ailier sénégalais va quitter Liverpool cet été à un an de la fin de son contrat et pourrait être la bonne affaire de ce mercato. Son transfert est estimé à 40 millions d’euros par les Reds et cette somme n’est pas un frein pour les Parisiens. Malgré l’avance pris par le Bayern dans le dossier, le PSG veut court-circuiter les Bavarois en proposant un meilleur contrat à l’attaquant de 29 ans, selon Bild. Le média allemand indique que Sadio Mané pourrait se montrer sensible à l’intérêt parisien. L’international sénégalais connaîtrait alors sa deuxième expérience en France après un passage au FC Metz.

PSG Mercato : Une nouvelle superstar au Paris SG ?

L’arrivée de Sadio Mané au Paris Saint-Germain pourrait redéfinir la hiérarchie en attaque. Le joueur de Liverpool signerait avec des garanties de temps de jeu. Ainsi, entre Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, l’un des trois attaquants du PSG verrait son temps de jeu se réduire. À ce jeu-là, c’est l’international brésilien qui serait le grand perdant. L’attaquant de la Seleção a perdu la confiance des dirigeants parisiens qui seraient prêt à le vendre en cas de belle offre cet été.

De plus, Sadio Mané arriverait à Paris avec une soif de victoire et un palmarès de champions, lui qui a remporté tous les trophées possibles avec Liverpool. Enfin, son expérience des grands rendez-vous pourrait aussi avoir son importance en cas d’arrivée dans la capitale.