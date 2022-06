Man United Mercato : Officiel, Pogba acte son départ de Manchester

Publié par Dylan le 01 juin 2022 à 16:07

Man United Mercato : Après six années passées à Old Trafford, Paul Pogba va bien quitter Manchester United cet été. Le club l'a annoncé ce mercredi.

Man United Mercato : Cette fois, c'est bien la fin pour Paul Pogba

Depuis l'été dernier, les rumeurs allaient bon train concernant un départ de Paul Pogba, mais l'international français avait finalement décidé de rester. Cette fois-ci, un an après donc, les rumeurs laissent place à la réalité. Manchester United a annoncé que Paul Pogba, actuellement en fin de contrat, ne porterait plus le maillot des Red Devils la saison prochaine, après six années de bons et loyaux services. « Tout le monde au club tient à féliciter Paul pour sa carrière réussie et à le remercier pour sa contribution à Manchester United. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour les prochaines étapes d'un voyage remarquable », a déclaré le club sur les réseaux sociaux.

Si son aventure mancunienne n'a pas toujours été rose, le milieu de terrain de 29 ans laissera tout de même de bons souvenirs au peuple anglais. Celui qui a reçu les clés de l'entrejeu de Manchester à son arrivée en 2016 a été un cadre de l'effectif sous les différents entraîneurs qui se sont succédés (José Mourinho, Ole Gunnar Solksjær, Ralf Rangnick). Il a notamment permis aux Red Devils de terminer deux fois dauphin de Manchester City en Premier League et d'aller une fois en quarts de finale de Ligue des Champions. Paul Pogba n'aura remporté que deux trophées avec le club mancunien, à savoir la Coupe de la Ligue et une Ligue Europa.

Le PSG et la Juventus rêvent de Pogba

Mais depuis l'exercice 2018-2019, celui qui est surnommé La Pioche ne semblait plus retrouver son niveau de jeu avec United. Cette saison, l'international français a eu un sursaut d'orgueil avec 9 passes décisives délivrées en 20 rencontres de Premier League, accompagnées d'un petit but. Un bilan toutefois insuffisant compte tenu de la qualité du joueur, qui est désormais prêt à tourner la page mancunienne.

Deux grands clubs européens sont prêts à l'accueillir, un en France et un en Italie. Deux clubs que Paul Pogba connaît bien : le PSG et la Juventus. Le premier veut trouver un vrai patron au milieu aux côtés de Marco Verratti, tandis que le second rêverait de le voir à nouveau porter le maillot bianconero, après l'avoir endossé de 2012 à 2016. La Juventus semble avoir un pas d'avance puisqu'elle lui aurait déjà proposé un contrat de trois ou quatre ans assorti d’un salaire annuel de 7,5 M€. Il s'agit du second départ acté par Manchester United, après celui d'Edinson Cavani.