OL Mercato : Aulas frappe un premier gros coup en attaque !

Publié par ALEXIS le 02 juin 2022 à 15:12

OL Mercato : Le retour d’Alexandre Lacazette à l’Olympique Lyonnais est quasi acté. L’officialisation de l’accord trouvé entre les parties est imminente.

OL Mercato : Lacazette d'accord pour revenir à l'Olympique Lyonnais

À la recherche de nouveaux joueurs en renfort pour rebondir la saison prochaine, l’ OL s'est activé pour le retour d'Alexandre Lacazette. En fin de contrat à Arsenal, ce dernier est libre de tout engagement. Hésitant un temps, en raison de la non-qualification de l’Olympique Lyonnais pour une Coupe d’Europe la saison prochaine, l'attaquant de 31 ans a finalement accepté de revenir dans son club formateur. À la suite de l'annonce de RMC Sport, L’Équipe confirme un accord et une signature dans les prochaines heures.

« L’ OL a convaincu son ancien buteur Alexandre Lacazette de revenir au club, après cinq saisons à Arsenal, où il était en fin de contrat. L'annonce est imminente. » Le quotidien sportif précise que « plus rien ne semble faire obstacle, à présent que les deux parties se sont accordées sur les conditions salariales, et que le capitaine d'Arsenal, en fin de contrat, a finalement accepté, pour son club formateur, de ne pas faire d'une participation à une coupe d'Europe une condition sine qua non ».

OL Mercato : Lacazette a réduit son salaire pour retrouver son ancien club

Le natif de Lyon aurait consenti un gros effort financier pour revenir dans son club formateur. Si l’on en croit le journal sportif, il a « accepté des conditions salariales très inférieures à celles dont il bénéficiait à Arsenal ». Plus concrètement, il a divisé par deux le salaire qu’il percevait chez les Gunners (soit plus de 10 M€ annuels). Toutefois, il touchera une prime à la signature, puisqu'il revient libre. Pour rappel, le buteur natif de Lyon avait été transféré à Arsenal, en juillet 2017, contre un gros chèque de 53 millions d'euros.