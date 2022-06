PSG Mercato : En attendant Campos, deux belles signatures actées !

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2022 à 14:12

PSG Mercato : En attendant l’arrivée de son futur directeur sportif, Luis Campos, le Paris SG a officialisé deux signatures prometteuses ce jeudi.

PSG Mercato : Le Paris SG signe son 10e gardien de but pro

Depuis le dernier match de Ligue 1 et l’annonce du licenciement de Leonardo, la rumeur d’une arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain ne cesse d’enfler. Selon les médias portugais, tout serait déjà réglé entre l’ancien dirigeant de l’AS Monaco et les dirigeants parisiens pour un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2025.

Mais il faudra encore patienter avant de voir Luis Campos débarquer dans la capitale. En attendant cette arrivée tant espérée afin de régler la question de l’entraîneur des Rouge et Bleu, Nasser Al-Khelaïfi s’affaire à liquider quelques dossiers. Ce jeudi, le président du PSG a ainsi annoncé la signature du premier contrat pro de Louis Mouquet. Le Titi de 17 ans devient notamment le 10e gardien pro dans l’effectif du nouveau champion de France. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Louis Mouquet. Le gardien de but est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025 », a écrit le Paris SG sur son site officiel. Et Nasser Al-Khelaïfi ne s’est pas arrêté là.

PSG Mercato : Un nouveau défenseur au Paris SG !

Après avoir vendu Marcin Bulka hier à l’OGC Nice et officialisé le premier contrat pro du jeune gardien de but Louis Mouquet, le Paris Saint-Germain a également annoncé la signature du défenseur central Nehemiah Fernandez-Veliz ce jeudi. Dans un communiqué publié peu après l’officialisation de Louis Mouquet, le club de la capitale a dévoilé la signature du premier contrat professionnel du jeune homme de 17 ans. Nehemiah Fernandez-Veliz s’est engagé avec son club formateur jusqu'en juin 2025. Il s'est imposé cette saison avec l'équipe U19 de Zoumana Camara, surtout en Youth League. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Nehemiah Fernandez-Veliz. Le défenseur est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025 », annonce le PSG.