PSG Mercato : C'est acté pour la vente d'un grand gardien !

Publié par Thomas G. le 01 juin 2022 à 16:11

PSG Mercato : Après les signatures de Kylian Mbappé et Nuno Mendes, les bonnes nouvelles continuent pour le Paris SG qui a bouclé une première vente.

PSG Mercato : Un gardien quitte définitivement le Paris SG

La grande opération dégraissage du Paris Saint-Germain se met en place petit à petit. Luis Campos et Antero Henrique devraient collaborer pour vendre un maximum d’éléments cet été. Les talents et les contacts des deux Portugais vont être précieux pour vendre les indésirables du PSG.

La première vente du duo pourrait être celle de Marcin Bulka, le gardien polonais est prêté avec option d’achat à l’OGC Nice. Convaincus de son potentiel, les Niçois ont annoncé au Paris Saint-Germain leur intention de lever l’option d’achat de 2 millions d’euros du gardien de 22 ans. Cette année, Marcin Bulka s’est fait remarquer en éliminant le Paris SG aux tirs au but en 8e de finale de la Coupe de France. L’international espoir polonais va donc quitter le PSG en ayant disputé un seul et unique match. Son départ devrait permettre au club de la capitale d’y voir un peu plus clair quant à la situation des gardiens.

Le PSG va continuer à vendre des gardiens

En parallèle de la vente de Marcin Bulka, les Parisiens vont également boucler la vente d’Alphonse Areola. Le champion du monde français a impressionné les dirigeants des Hammers qui vont investir près de 10 millions d’euros pour lever son option d’achat. De plus, dans les prochaines semaines c’est le gardien espagnol Sergio Rico qui pourrait imiter ses ex-partenaires en s’engageant à Majorque.

Grâce à la vente de ces trois éléments, le Paris Saint-Germain pourrait récupérer la coquette somme de 15 millions d’euros. C’est une véritable prouesse réalisée par le club de la capitale qui pourrait se séparer de la moitié de ses gardiens sous contrat avant même le début du mercato. Ainsi, le PSG pourra ensuite se concentrer sur le recrutement de nouvelles recrues.