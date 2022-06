OL Mercato : Un défenseur turc en pleine négociation avec Lyon !

Publié par ALEXIS le 02 juin 2022 à 19:13

OL Mercato : En manque de temps de jeu à l’Olympique Lyonnais et prêté en Belgique, un jeune joueur a fait le point sur son futur. Il rêve d’un bon projet.

OL Mercato : Cenk Ozkaçar à l'affût d'un bon projet

Après une saison passée en prêt à Oud-Heverlee Leuven en Belgique, Cenk Ozkaçar a retrouvé l’ OL. En attendant la préparation estivale, il a évoqué son avenir dans le média turc IHA. Le défenseur central se dit entièrement à la disposition de l’Olympique Lyonnais en vue de la saison prochaine. Toutefois, il a confirmé des discussions entre son représentant et la direction du club rhodanien, sur sa situation personnelle. « Mon manager continue de négocier du côté lyonnais. En tant que joueur de l’ OL pour la nouvelle saison, je pense que je vais faire la préparation. Mais on verra la suite », a déclaré Cenk Ozkaçar, dans des propos rapportés par Foot Mercato. « On ne pense pas qu'à ma propre opinion, mais aussi à agir et à planifier en accord avec la pensée de mon club et de mes dirigeants. Je peux seulement dire que je veux être dans un bon projet », a précisé l’international espoir turc (6 sélections).

OL Mercato : Indésirable à Lyon, Ozkaçar transféré cet été ?

Recruté par l’ OL à Altay SK en Turquie, en août 2020, Cenk Ozkaçar avait intégré la réserve lyonnaise. Mais, suite à l’arrêt du championnat amateur, il n’avait fait que 2 apparitions en National 2 avec l’équipe de Gueïda Fofana. Après une saison (2020-2021) blanche en France, l’arrière de 21 ans a retrouvé du temps de jeu en Belgique lors de l’exercice 2021-2022. Il a pris part à 32 matches en Jupiler Pro League et a été titulaire autant de fois. Auteur de 2 buts sous le maillot d’Oud-Heverlee Leuven, Cenk Ozkaçar a satisfait les attentes des dirigeants du club belge. Il n’est donc pas exclu que le 11e du championnat de l’élite en Belgique négocie son transfert définitif.

Recruté 1,5 M€, le Turc, sous contrat à l’ OL jusqu’au 30 juin 2025, vaut désormais 2 M€ sur le marché des transferts. Notons que Ozkaçar a joué seulement 10 minutes en Coupe de France en avril 2021, avec l'équipe profesionnelle des Gones en deux ans.