PSG Mercato : Seko Fofana, Doha débarque, l’OM et l’OL tremblent

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2022 à 20:13

PSG Mercato : Annoncé dans les plans de l’OM et de l’OL, le capitaine du RC Lens Seko Fofana serait désormais l’une des options étudiées par le Paris SG.

Auteur d'une saison plus qu’aboutie sous les couleurs du RC Lens, Seko Fofana pourrait être l’un des gros dossiers du prochain mercato estival, notamment au niveau de la Ligue 1. Déjà placé dans le viseur de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain des Sang et Or serait désormais sur les tablettes des dirigeants du Paris Saint-Germain.

Désireux de recomposer son secteur médian la saison prochaine, le club de la capitale serait intéressé par le profil de l’international ivoirien, selon les informations du journaliste Saber Desfarges d’Amazon. Alors qu’il aurait déjà donné son accord de principe à l’OM en vue d’une arrivée sur la Canebière cet été, Seko Fofana pourrait avoir l’embarras du choix s’il veut rester en Ligue 1 la saison prochaine. L’élite du football français lui ouvrant les bras. Toutefois, l’ancien joueur de Manchester City ne serait pas un premier choix pour les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Seko Fofana plan B derrière Tchouaméni

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Racing Club de Lens, Seko Fofana pourrait changer d’air à la faveur du prochain mercato estival. Élu dans l’équipe type de la saison en Ligue 1, l’ancien milieu de terrain défensif d’Udinese aurait tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens, qui pensent à lui en cas d'échec de la piste Aurélien Tchouaméni. Saber Desfarges précise toutefois qu’aucun contact n’a encore été établi entre le nouveau champion de France et le milieu défensif de 27 ans.

« Le PSG pense à Seko Fofana. Le capitaine du RC Lens, né à Paris, est sur les tablettes du club de la capitale en cas d’échec dans le dossier Aurélien Tchouaméni. Pas de contact établi pour l’heure entre le club de l’Artois et le club parisien », assure le journaliste sportif sur son compte Twitter. Si le Paris SG décide de passer à l’action dans ce dossier, l’OM et l’OL n’auront que très peu de chance de rivaliser. Pablo Longoria et Jean-Michel Aulas vont donc devoir faire très vite et tenter d’arracher un accord définitif pour le transfert de Fofana.

Affaire à suivre...