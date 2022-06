PSG Mercato : Le successeur de Di Maria vend la mèche pour le coach

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2022 à 18:13

PSG Mercato : Qui pour remplacer Mauricio Pochettino au Paris SG cet été ? Attendu pour succéder à Di Maria, Pablo Sarabia a sa petite idée sur le sujet.

PSG Mercato : Pablo Sarabia dévoile l’entraîneur idéal pour le Paris SG

Depuis la fin de l’année 2021, les rumeurs se sont multipliées autour de l’avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, notamment en raison d’un jeu décevant malgré le riche effectif des Rouge et Bleu. Avec l’arrivée attendue de Luis Campos à la place de Leonardo, le technicien argentin serait plus que jamais sur la sellette. Le futur directeur sportif du PSG souhaitant nommer à la tête de l’équipe parisienne un jeune entraîneur « qui puisse poser un regard nouveau sur ce vestiaire exigeant », comme l’a souligné L'Équipe il y a quelques jours.

De retour du Portugal où il a été prêté cette saison au Sporting, le milieu offensif Pablo Sarabia est pressenti pour remplacer Angel Di Maria qui a fait ses adieux au Parc des Princes au terme de la dernière journée du championnat de Ligue 1. Interrogé sur la question de son futur coach dans la capitale, l’international espagnol de 30 ans assure que Ruben Amorim, l’actuel coach du Sporting Portugal, serait parfait pour le poste à Paris.

« Rúben Amorim est un bon entraîneur et le PSG est un grand club. Il a une philosophie de jeu incroyable et c’est l’une des plus grandes forces du Sporting. Ruben Amorim et le PSG est un bon mariage, mais la décision leur appartient », a expliqué Pablo Sarabia à Sport TV. Et cela tombe bien puisque Luis Campos souhaiterait effectivement faire venir son compatriote au Paris Saint-Germain, même si l’affaire est déjà mal embarquée.

PSG Mercato : Amorim, un dossier trop compliqué pour le Paris SG ?

D’après les informations du quotidien Le Parisien, Ruben Amorim est le grand favori de Luis Campos pour la succession de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Mais les journaux portugais Record et A Bola ont révélé mardi qu’Amorim ne quittera pas le Sporting Portugal cet été. « Il n'y a à ce jour aucun contact du PSG ni avec le Sporting ni avec les représentants d'Amorim », indique Record, qui confirme que le technicien lusitanien de 37 ans dispose bien d'une clause libératoire fixée à 30 millions d’euros. Cependant, l’ancien milieu de terrain portugais compte bien rester au Sporting au moins une saison de plus.

Reste maintenant à savoir si Luis Campos parviendra à faire changer d’avis à Ruben Amorim.